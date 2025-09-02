Choque múltiple entre ómnibus, camión y camioneta deja a tres personas graves: tránsito afectado en Ruta 8

Tres personas se encuentran graves luego de que un ómnibus, una camioneta y un camión chocaran en Ruta 8, informó Policía Caminera.

Según la información oficial, el siniestro de tránsito se registró a las 06:20 a la altura del kilómetro 139 de la mencionada carretera, en el departamento de Lavalleja.

Allí, por causas a determinar, se produjo una colisión múltiple entre un ómnibus de la empresa EGA, una camioneta y un camión. En primera instancia se estableció que la camioneta, que circulaba en dirección Sur, embistió de atrás a uno de los camiones de pequeño porte que se encontraba detenido en la banquina "auxiliando a otro de similares características" que presentaba una falla mecánica.

A raíz del impacto, uno de los camiones volcó y el otro fue desplazado hacia la ruta, donde impactó contra el ómnibus que viajaba hacia el Norte.

Como consecuencia del choque tres personas se encuentran "lesionadas graves", de acuerdo a la información primaria. El conductor de la camioneta está grave y los dos conductores de los vehículos estacionados sufrieron lesiones de entidad. La ruta se encuentra totalmente obstruida. Noticia en desarrollo