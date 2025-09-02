"Se terminó el tiempo de los malla oro": senador del FA habló sobre el Presupuesto y las críticas de la oposición

El senador del Frente Amplio (FA), Gustavo González , se refirió al Presupuesto 2025 presentado por el gobierno del Yamandú Orsi y aseguró que este es el momento del "camión de rezagados" y que "se terminó el tiempo de los malla oro" .

" Tiene que recordar la oposición que tenemos un déficit fiscal que es el doble del que se había anunciado . Tenemos los U$S 970 millones que también hay que remar con eso. Entonces, yo creo que con todo Presupuesto, hay un caballo que entra y sale un camello ", dijo en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro.

Tras esto, sobre el proyecto en sí mismo, destacó que haya un 40% para la pobreza infantil y que se prioriza a los "más vulnerables" , cuestiones que distingue como "muy importantes" .

"Las desigualdades existen, hay que tratar de evitarlo todo lo posible. Nosotros hemos planteado esto y yo creo que es el tiempo del camión de rezagados . Se terminó el tiempo de los malla oro ", aseveró.

En cuanto a las críticas de la oposición por la creación de nuevos impuestos, sostuvo que viendo la "realidad" económica, "tiene que haber impuestos". Además, remarcó que estos "no afectan" a los trabajadores.

"Hay rendiciones de cuentas, hay cuestiones que habrá que cambiar, seguramente, y esperemos que esto se discuta con altura política. Crítica sí, pero altura política", reflexionó.

"Un tema que hay que ver es que nosotros debemos de cumplir, eso sí, y para ello trabajaremos fuertemente en el tema del Presupuesto y en cuestiones que se puedan ampliar. Oddone dijo que puede haber posibilidades de negociación, pero los ejes centrales hay que respetarlos", añadió sobre el programa del FA.