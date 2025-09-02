Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes
Miércoles:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / PRESUPUESTO

"Se terminó el tiempo de los malla oro": senador del FA habló sobre el Presupuesto y las críticas de la oposición

"Es el tiempo del camión de rezagados", metaforizó el senador Gustavo González

2 de septiembre 2025 - 12:19hs
El senador del Frente Amplio (FA), Gustavo González

El senador del Frente Amplio (FA), Gustavo González

Foto: Inés Guimaraens

"Tiene que recordar la oposición que tenemos un déficit fiscal que es el doble del que se había anunciado. Tenemos los U$S 970 millones que también hay que remar con eso. Entonces, yo creo que con todo Presupuesto, hay un caballo que entra y sale un camello", dijo en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro.

Tras esto, sobre el proyecto en sí mismo, destacó que haya un 40% para la pobreza infantil y que se prioriza a los "más vulnerables", cuestiones que distingue como "muy importantes".

Más noticias
nos mintieron para ganar, pero el gobierno es mano y habra actitud responsable: primeras reacciones de la oposicion al presupuesto de orsi
PROYECTO

"Nos mintieron para ganar", pero "el gobierno es mano" y habrá "actitud responsable": primeras reacciones de la oposición al Presupuesto de Orsi

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira
FRENTE AMPLIO

Fernando Pereira negó que en el Presupuesto se propongan nuevos impuestos: "Acá hay una readecuación impositiva"

"Las desigualdades existen, hay que tratar de evitarlo todo lo posible. Nosotros hemos planteado esto y yo creo que es el tiempo del camión de rezagados. Se terminó el tiempo de los malla oro", aseveró.

En cuanto a las críticas de la oposición por la creación de nuevos impuestos, sostuvo que viendo la "realidad" económica, "tiene que haber impuestos". Además, remarcó que estos "no afectan" a los trabajadores.

"Hay rendiciones de cuentas, hay cuestiones que habrá que cambiar, seguramente, y esperemos que esto se discuta con altura política. Crítica sí, pero altura política", reflexionó.

"Un tema que hay que ver es que nosotros debemos de cumplir, eso sí, y para ello trabajaremos fuertemente en el tema del Presupuesto y en cuestiones que se puedan ampliar. Oddone dijo que puede haber posibilidades de negociación, pero los ejes centrales hay que respetarlos", añadió sobre el programa del FA.

Temas:

senador Presupuesto Presupuesto 2025 Frente Amplio Yamandú Orsi

Seguí leyendo

Las más leídas

Intendencia de Montevideo negó petición de inspectores
RESOLUCIÓN

Inspectores de tránsito solicitaron seguir cobrando por las multas luego de jubilarse, pero la Intendencia de Montevideo lo rechazó

Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Los resultados que necesita Uruguay para clasificar al Mundial 2026 este jueves ante Perú

Un hombre murió tras choque múltiple entre ómnibus, camioneta y dos camiones en Ruta 8: dos personas siguen graves
LAVALLEJA

Un hombre murió tras choque múltiple entre ómnibus, camioneta y dos camiones en Ruta 8: dos personas siguen graves

Matías Viña
ELIMINATORIAS

Los 27 convocados de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay para la doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Chile

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos