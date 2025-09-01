Dólar
/ Nacional / FRENTE AMPLIO

Fernando Pereira negó que en el Presupuesto se propongan nuevos impuestos: "Acá hay una readecuación impositiva"

El presidente del Frente Amplio indicó que la oposición está en una “queja permanente” y le respondió a Álvaro Delgado, quien dijo que el gobierno incumple promesas de campaña electoral

1 de septiembre 2025 - 21:46hs
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira

Foto: Leonardo Carreño

Foto: Leonardo Carreño

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, participó de la Mesa Política del Frente Amplio luego de que el pasado domingo el Poder Ejecutivo enviara al Parlamento el proyecto de ley de Presupuesto.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo en rueda de prensa que “la oposición está en una queja permanente” luego de que algunos legisladores apuntaran a que el Presupuesto incluye nuevos impuestos pese a que el presidente Yamandú Orsi aseguró durante la campaña electoral que no se crearían.

“Acá hay una readecuación impositiva para que todos paguemos lo que tenemos que pagar. Está claro en Uruguay que nadie preferirá que a una multinacional se le grave en el exterior y no en el Uruguay”, añadió.

Sobre el IVA que se gravará a las compras en el exterior, que surge de un reclamo de la Cámara de Comercio por el aumento exponencial de las transacciones de uruguayos a Temu, Pereira sostuvo que esta práctica está generando perjuicios en el sector del comercio local.

También le respondió al presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, uno de los opositores que apuntó al oficialismo por incumplir promesas de campaña. “Lo que obvia es que dejaron el país con US$ 1.000 millones de deuda, nos dejaron un espejismo fiscal que aquel resultado fiscal iba a ser de 2,8 del PIB y terminó en 4,3”, apuntó Pereira y calificó que Uruguay “muy golpeado” luego del último gobierno de la Coalición Republicana.

“Estamos en condiciones de asumir cambios tributarios, readecuaciones tributarias que no afectan en nada lo que habíamos planteado en campaña electoral. Ningún uruguayo que esté haciendo su trabajo va a tener un nuevo impuesto. Lo van a tener aquellas multinacionales que están en Uruguay y que el impuesto global lo tienen que pagar acá. Todos los partidos deberíamos estar de acuerdo en que los paguen en Uruguay”, insistió.

Temas:

Presupuesto Impuestos Fernando Pereira Frente Amplio parlamento

