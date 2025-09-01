Figura de Canal 4 se despidió al aire del informativo y emocionó a sus compañeros: "Me voy lleno por haber conocido historias, gente, lugares"

El noticiero de Canal 4 , Telenoche , tuvo el pasado viernes una despedida, ya que fue el último día al aire del periodista Juan Pablo da Costa, que luego de casi nueve años en el canal, cerró su ciclo en esa empresa y tuvo su despedida al aire.

Da Costa, que ingresó al canal en 2017 y que repartía sus salidas al aire entre las ediciones de mediodía y la central, se despidió el viernes a mediodía luego de un móvil desde Torre Ejecutiva, y recibió también el cariño de los conductores, Yisela Moreira y Roberto Hernández.

"El dolor de la partida y la satisfacción de haber conocido a un gran tipo, se va a extrañar", comentó Hernández antes de que el movilero diera su mensaje final.

"Se cierra una etapa, un ciclo en Teledía y Telenoche. Estoy muy agradecido por todo lo vivido, casi nueve años en esta casa. Le quiero agradecer a todos los compañeros, porque la tele se hace en equipo o no se hace, a todos los televidentes, que son el destino de nuestro trabajo, a las autoridades del canal que me brindaron tantas oportunidades", comenzó Da Costa, que se sumará a la redacción del diario El País.

"Me voy lleno por haber conocido las historias, la gente, los lugares, la posibilidad de haber recorrido prácticamente todo el país", agregó.

Da Costa contó que se va del canal "muy satisfecho, muy emocionado", pero aclaró que "no es una decisión fácil". El periodista contó que su salida del canal se da para "seguir creciendo y ese es el motivo de esta despedida", y aseguró que "será un hasta luego".

"En ocho, nueve años pasan un montón de cosas, pasa la vida, cosas hermosas, cosas no tan lindas, incluso algunas tristes. Cuando entré acá todavía vivía mi abuela, que no se perdía ninguno de los informativos para ver a su nieto. Hoy me voy con la enorme felicidad de haber tenido a mi hijo hace tres meses, en el medio mucho trabajo, muchos momentos vividos. Yisela, Roberto, gracias por este vínculo, esta amistad que se ha creado", concluyó el periodista, que también trabaja en Radio Sarandí.