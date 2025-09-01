Dólar
/ Economía y Empresas / REESTRUCTURA

Verizon cerró sus operaciones de atención al cliente en Uruguay y 265 personas perdieron su empleo

Los más de 265 trabajadores formaban parte de la empresa Alorica, compañía que brinda servicios tercerizados de atención al cliente a clientes extranjeros

1 de septiembre 2025 - 10:14hs
Sucursal de Verizon. (Archivo)

Sucursal de Verizon. (Archivo)

La empresa de telecomunicaciones estadounidense Verizon cerró sus operaciones de atención al cliente en Uruguay y 265 personas perdieron su empleo este lunes, según informó MVD Noticias (TV Ciudad) y confirmó El Observador.

La compañía notificó sobre su decisión al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), argumentando una reestructura global. Los despidos se volvieron efectivos este 1° de setiembre con fecha del 30 de agosto, última jornada en la que trabajaron los empleados.

Los más de 265 trabajadores afectados pertenecían a Alorica, ya que Verizon no operaba directamente en Uruguay, sino a través de esta empresa tercerizada de atención al cliente.

Los delegados sindicales propusieron que Alorica reubicara a parte de esos empleados en otros proyectos que la compañía gestiona, como TikTok. Sin embargo, la empresa informó a las autoridades que, tras el retiro de Verizon, quedará con una plantilla de 450 personas, de las cuales 150 ya están en seguro de paro por suspensión de actividades y que cuentan con prioridad de ser reintegrados. Además, no descartan que más personas del proyecto Tik Tok ingresen al seguro.

La Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) solicitó al gobierno que el seguro de paro de los 265 trabajadores despedidos tenga una duración de un año.

