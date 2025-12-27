La figura de la televisión uruguaya que emprendió junto a su pareja, hizo sus primeras ventas al exterior y lanzará nuevos productos para fomentar la autonomía en los niños

A comienzos de 2025, la conductora de Canal 10 Noelia Etcheverry fundó junto a su esposo, Fabricio Fernández, Olivita, un emprendimiento de utensilios de cocina Montessori diseñados especialmente para niños . En aquella primera etapa, la pareja realizó una inversión inicial para importar 500 kits, compuestos cada uno por seis piezas de madera de bambú que permiten a los niños participar en la cocina y aprender de forma segura, lúdica y educativa . Y pese a la incertidumbre propia del inicio de todo emprendimiento, a la semana de haber lanzado el producto lograron vender a todo el país a través de su plataforma de comercio electrónico y agotar el stock en menos de seis meses.

Hoy, la iniciativa -nacida de la motivación de desarrollar un proyecto propio y de la experiencia personal de Etcheverry como madre- continúa creciendo en el mercado local y comienza a dar sus primeros pasos en el exterior.

“Ya hicimos nuestro primer envío internacional a España, y nos están pidiendo cotización para México y para Argentina. Hemos detectado que la gente del exterior nos pide mucho el producto ”, contó a Café y Negocios sobre los planes del emprendimiento.

Además, comenzaron a comercializar el producto en centros educativos, como colegios y CAIF, y recientemente lanzaron un pick up ubicado en una librería en Roxlo y 18, donde quienes compran a través de la web pueden optar por el retiro gratuito en el local.

WhatsApp_Image_2025-10-07_at_13.12.09 (2)

La conductora y emprendedora lanzó también en las últimas semanas un nuevo producto: un recetario de 26 tarjetas con recetas y dinámicas lúdicas, elaborado en conjunto con una nutricionista. El producto está pensado en respuesta a la falta de propuestas pensadas para que los niños puedan seguir recetas de forma autónoma y que, al mismo tiempo, resuelven comidas simples para toda la familia.De cara a la temporada de fiestas la emprendedora destacó que los pedidos comenzaron desde el mes de octubre.

“No es un juguete, pero funciona como juguete. Permite pasar tiempo de calidad en familia y aporta en todo lo que tiene que ver con la motricidad fina, el aprendizaje a nivel conductivo, la autonomía y es algo duradero, que acompaña su crecimiento, entonces me parece que eso también hace que hoy tengamos una alta demanda”, sostuvo Etcheverry en referencia al kit.

Este está pensado para niños a partir de tres años, aunque varía en función de las necesidades de cada niño y hoy lo utilizan desde niños de un año y medio hasta adolescentes.

“Son padres y abuelas que más allá de la filosofía Montessori quieren darle herramientas a sus hijos o nietos para que puedan hacer. Me siento súper identificada con nuestro público. Este emprendimiento surgió de mi hija sínchandome y diciéndome, mamá, quiero cortar”, recordó.

Además, señaló que el recetario, lanzado en el marco de Navidad, tuvo también una muy buena recepción del público y adelantó que trabajan en el desarrollo de dos nuevos productos que proyectan lanzar en los primeros meses del año.

“Para nosotros el verdadero valor del emprendimiento no está en vender un producto, sino en ver qué pasa después: qué le pasa a ese niño y cómo impacta positivamente en esa familia. Antes a los niños se los corría de la cocina; hoy, gracias a estas herramientas, la cocina volvió a ser un espacio de encuentro”, sostuvo.