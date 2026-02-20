Metsul anuncia transición a El Niño con ráfagas de viento récord y "piscina caliente" en el Pacífico: todo lo que tenés que saber

¿Qué señales indican que está comenzando la transición hacia El Niño?

El último episodio (2023-2024) contribuyó a que 2024 fuera el año más caluroso registrado y los modelos prevén nuevos récords entre 2026 y 2028 .

Perú declaró alerta máxima ante la inminente llegada de un Niño Costero desde marzo, con riesgo de lluvias intensas e inundaciones.

Proyecciones indican que El Niño clásico podría consolidarse entre otoño e invierno, con probabilidad de intensidad moderada a fuerte en la segunda mitad del año .

La “ piscina caliente ” del Pacífico Occidental alcanzó uno de los niveles de calor más altos jamás registrados, lo que anticipa un evento potencialmente intenso.

El Océano Pacífico muestra señales de transición hacia un nuevo fenómeno de El Niño , con ráfagas de viento récord que empujan aguas cálidas hacia Sudamérica, confirmó Metsul.

Por segundo mes consecutivo se registraron ráfagas de viento excepcionalmente fuertes en una zona remota del Pacífico Occidental. Estos pulsos, que batieron récords de intensidad, están desplazando grandes volúmenes de aguas muy cálidas desde el oeste del océano —al sur de Guam— hacia la costa de Sudamérica.

Este transporte de calor es uno de los principales indicadores del desarrollo de un episodio de El Niño, caracterizado por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial.

¿Qué es la “piscina caliente” y por qué es clave?

La llamada “piscina caliente” es una vasta zona de agua muy cálida ubicada en el Pacífico Occidental. En enero alcanzó uno de los niveles de calor más altos jamás registrados, incluso después de haber liberado parte de esa energía hacia el sector oriental del océano.

Esto significa que el sistema aún almacena una gran cantidad de calor. Cuanto más elevada sea la temperatura en esa región, mayor será el “combustible” disponible para intensificar el fenómeno en los próximos meses.

¿Qué impactos ya se están observando?

El exceso de calor oceánico ya tiene efectos concretos. Las recientes inundaciones mortales en Nueva Zelanda fueron vinculadas a aguas excepcionalmente cálidas en la región. Cuando el océano se calienta, libera más humedad a la atmósfera, lo que favorece lluvias más intensas y tormentas más severas.

Además, el último evento de El Niño (2023-2024) contribuyó a que 2024 se convirtiera en el año más caluroso registrado. Los modelos climáticos anticipan que entre 2026 y 2028 podrían establecerse nuevos récords globales de temperatura.

¿Qué es el Niño Costero y por qué Perú está en alerta?

Las autoridades peruanas declararon alerta máxima ante la previsión de que el Niño Costero comience a afectar el litoral desde marzo.

Este fenómeno ocurre cuando las aguas cercanas a la costa de Perú y Ecuador se calientan más de lo normal, provocando lluvias intensas, inundaciones y otros impactos. Según expertos de la comisión que monitorea El Niño en el país, el calentamiento podría extenderse hasta noviembre.

Inicialmente se espera un calentamiento débil, pero con tendencia a intensificarse. El pronóstico indica lluvias moderadas a fuertes en la costa norte peruana y temperaturas superiores a lo normal, que ya suelen superar los 30 °C en esa región.

La alerta busca reforzar medidas de prevención y acelerar la capacidad de respuesta ante posibles desastres.

¿Cómo se diferencia el Niño Costero del Niño clásico?

El Niño Costero es una versión más localizada del fenómeno global y afecta principalmente a las costas de Perú y Ecuador.

El Niño clásico o canónico, en cambio, impacta una amplia franja del Pacífico ecuatorial y ocurre cada dos a siete años. Este tiene efectos climáticos a escala global, alterando patrones de lluvia en Sudamérica, África y Asia, influyendo en temporadas de huracanes y tormentas en Estados Unidos, y aumentando el riesgo de blanqueamiento de corales.

¿En qué etapa está actualmente el Pacífico?

Tras la finalización de un episodio de La Niña, el océano atraviesa una fase neutra, ya que no existe una transición directa entre La Niña y El Niño sin un período intermedio.

Sin embargo, la neutralidad no implica ausencia de fenómenos extremos. Incluso en esta fase pueden presentarse eventos característicos de ambas condiciones.

Las proyecciones indican que la neutralidad prevalecerá a finales del verano y principios del otoño, pero con tendencia al calentamiento progresivo, primero en la costa de Perú y Ecuador y luego en el Pacífico ecuatorial.

Los modelos climáticos muestran un aumento sostenido de la probabilidad de El Niño durante invierno y primavera, superando la neutralidad desde mediados de otoño. Actualmente, los datos sugieren un episodio de intensidad moderada a fuerte en la segunda mitad del año.

¿Por qué se llama El Niño?

El nombre se originó en el siglo XIX, cuando pescadores del Pacífico sudamericano observaron la llegada periódica de una corriente oceánica cálida que reducía drásticamente la pesca frente a Perú.

Como el fenómeno coincidía con la temporada navideña, lo llamaron “El Niño”, en referencia al nacimiento de Cristo. En contraste, durante los años de La Niña el afloramiento de aguas frías ricas en nutrientes favorece la pesca.

Cómo sigue

Las proyecciones indican que el proceso de transición continuará en los próximos meses, con un calentamiento gradual que comenzará en la franja costera de Perú y Ecuador antes de expandirse hacia el Pacífico ecuatorial.

Durante el otoño aumentará la probabilidad de que el fenómeno clásico de El Niño se consolide, con mayor claridad hacia el invierno en el hemisferio sur. Los modelos actuales apuntan a un evento de intensidad moderada a fuerte en la segunda mitad del año.

En paralelo, Perú se prepara para los efectos inmediatos del Niño Costero desde marzo, reforzando medidas preventivas ante posibles lluvias intensas e inundaciones.

A escala global, el eventual establecimiento de El Niño podría alterar patrones climáticos en distintos continentes y consolidar una tendencia hacia temperaturas récord en los próximos años.