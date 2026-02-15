Metsul advierte por masa de aire frío que trae "condiciones típicas de otoño": cómo afecta a Uruguay

Una masa de aire frío de trayectoria marítima se instaló sobre el Atlántico, al este de Argentina, Uruguay y Río Grande do Sul, y comenzó a incidir en las condiciones del tiempo en la región. El sistema genera más nubosidad y temperaturas por debajo de la media, especialmente en el sur de Brasil, con impacto en territorio uruguayo, informó Metsul.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

De acuerdo a lo señalado por el organismo meteorológico brasileño, se trata de “una masa de aire frío con trayectoria marítima” que cubre una amplia zona del océano y que este fin de semana “está provocando un aumento de la nubosidad” en sectores del sur de Brasil. La influencia se percibe con mayor intensidad en Río Grande do Sul, pero el fenómeno se ubica frente a la costa uruguaya, lo que puede favorecer jornadas con cielo más cubierto y temperaturas moderadas.

Frente a la costa de Uruguay La masa de aire frío se encuentra al este de Uruguay, sobre el Atlántico, y actúa como regulador térmico. El contraste entre el aire más frío sobre el océano y el aire más cálido en el continente genera abundante nubosidad baja y media, un patrón que también suele trasladarse hacia el territorio uruguayo cuando predominan vientos del este o sureste.

En Río Grande do Sul ya se registraron mínimas inusualmente bajas para febrero, con valores cercanos a los 12 °C en ciudades del extremo sur. En varias localidades del sur y este del estado las máximas no superarán los 25 °C a 27 °C, producto de la influencia del aire frío costero.

Embed Antecedentes en la región El mismo sistema fue responsable días atrás de un marcado descenso térmico en la Patagonia argentina e incluso de nevadas en zonas altas, con temperaturas cercanas a los -4 °C en áreas elevadas. Metsul señaló que la masa de aire frío “trajo temperaturas mínimas bajas al sur” y que el contraste térmico genera “muchas nubes bajas y medias” en la franja costera. "La llegada del aire frío trajo consigo las condiciones típicas del otoño y ayudó a aliviar temporalmente la situación crítica provocada por la prolongada sequía, reduciendo el riesgo de nuevos focos de incendios", apunta Metsul.