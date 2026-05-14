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"Es inminente": Metsul advirtió por un posible "Super El Niño" que trae "mayor frecuencia de eventos extremos"

La agencia meteorológica brasileña señaló que el fenómeno comenzará a afianzarse en las próximas semanas y podría alcanzar una intensidad similar o superior a los eventos de 1997-1998 y 2015-2016

14 de mayo de 2026 12:07 hs
superelnino

La agencia brasileña Metsul Meteorología advirtió que “el inicio de El Niño es inminente” y aseguró que el fenómeno climático comenzará a hacerse sentir durante las próximas semanas, con impactos relevantes en Sudamérica y una posible intensificación hacia la segunda mitad del año.

Según un análisis elaborado por los meteorólogos del organismo, el episodio podría evolucionar hacia un “Super El Niño”, comparable o incluso superior a los registrados en 1997-1998 y 2015-2016.

“El fenómeno de El Niño comenzará a hacerse sentir en las próximas semanas, provocando un mayor calentamiento en el Pacífico ecuatorial e impactando el clima de Brasil”, indicó el informe.

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De acuerdo al reporte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ya registró cuatro semanas consecutivas con anomalías en la temperatura del océano compatibles con condiciones de El Niño.

Los datos mostraron anomalías de 0,5 °C a mediados de abril y valores de hasta 0,9 °C en las primeras semanas de mayo, mientras que las mediciones diarias ya superan 1 °C.

Metsul explicó además que “una gran cantidad de agua extremadamente cálida” comenzó a emerger a la superficie del Pacífico ecuatorial, con anomalías de hasta “8 °C o 9 °C por encima del promedio” a profundidades de hasta 200 metros.

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Aunque la NOAA todavía no declaró oficialmente el inicio del fenómeno, el informe señala que el anuncio podría concretarse en junio o julio, como ocurrió en 2023.

Riesgo de un “Super El Niño”

Según las proyecciones climáticas citadas por Metsul, el fenómeno tenderá a fortalecerse durante el invierno y alcanzaría su máxima intensidad entre octubre y diciembre.

La actualización del modelo climático europeo ECMWF elevó el nivel de alerta por la posibilidad de un “Super El Niño histórico”, con anomalías cercanas a +3,2 °C en la región Niño 3.4 hacia finales de 2026.

“De confirmarse, el fenómeno podría rivalizar o incluso superar los episodios más intensos jamás registrados, como los de 1997-1998 y 2015-2016”, sostuvo el informe.

Además del ECMWF, el modelo climático CFS de la NOAA también proyecta un evento “excepcionalmente fuerte”, con un calentamiento que podría superar los +3 °C según algunos escenarios.

Qué impactos podría tener en la región

Metsul indicó que los efectos comenzarán a sentirse ya durante el otoño y el inicio del invierno, aunque los mayores impactos se esperan para la segunda mitad del año.

Para el sur de Brasil, el informe prevé lluvias “superiores o muy superiores a la media”, con riesgo de inundaciones, tormentas severas y aumento de ciclones, especialmente entre septiembre y noviembre.

También se esperan temperaturas más elevadas y olas de calor más frecuentes en distintas regiones de Brasil, mientras que el noreste podría enfrentar una fuerte reducción de lluvias y sequías.

“El Niño tiende a tener efectos más pronunciados, con un aumento significativo de las precipitaciones y una mayor frecuencia de eventos extremos”, señaló Metsul.

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