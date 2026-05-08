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Meteorólogos, Inumet y Metsul advierten por un fin de semana "bastante complicado" con frío intenso, lluvias y vientos fuertes

Distintos meteorólogos y organismos oficiales del tiempo adelantaron cómo estará este fin de semana en Uruguay

8 de mayo de 2026 9:37 hs
Mucho frío en Uruguay
Foto: Inés guimaraens

Distintos meteorólogos y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtieron por un fin de semana marcado por el descenso de temperatura, lluvias aisladas y fuertes vientos, especialmente en la zona costera del país.

El meteorólogo Nubel Cisneros señaló en Subrayado que “lo que se viene es bastante complicado en todo el país” y alertó por “muy bajas temperaturas, muy bajas sensaciones térmicas” y vientos que “oscilarán entre los 60 a 80 km/h promedial en la zona costera”.

“A partir del día de mañana (viernes), muy bajas temperaturas, muy bajas sensaciones térmicas, a lo que se le suma también durante viernes y sábado la presencia de lloviznas y lluvias en forma aislada”, afirmó el meteorólogo.

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Cisneros explicó además que el sistema frontal frío “se ubicará hacia el sureste, sobre aguas oceánicas, profundizándose y generando muy fuertes vientos”. Según indicó, las temperaturas máximas “van a estar en el entorno de 10° a 12° en todo el país”, aunque las sensaciones térmicas se ubicarán “de 0° a 5°” y “por debajo del 0° sobre la tardecita-noche y en las primeras horas de la mañana”.

Qué prevé Guillermo Ramis para el fin de semana

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis, en diálogo con Informativo Sarandí, relativizó parte de las advertencias más extremas y sostuvo que “hay que quitarle un poco de presión a todos los extremos que han puesto”.

Ramis estimó que en Montevideo las rachas llegarán este viernes a unos 60 km/h, mientras que en Punta del Este podrían alcanzar los 50 km/h el sábado.

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Además, adelantó que el domingo, jornada en la que se realizará la Maratón de Montevideo y distintas actividades por el Día de la Madre, comenzará con viento moderado del oeste en las primeras horas, aunque “después rápidamente baja a 25”.

Según su pronóstico, el viernes tendrá una mínima de 10 °C y máxima de 13 °C, con cielo cubierto, chaparrones y viento del oeste al suroeste. El sábado se presentará cubierto, con lluvia y viento del oeste, mientras que el domingo mejorará gradualmente, con una máxima de 14 °C y menor intensidad del viento.

El pronóstico de Inumet

Desde Inumet señalaron que el viernes estará marcado por “abundante nubosidad y períodos de cielo cubierto”, acompañado de precipitaciones en varias zonas del país, principalmente al sur del Río Negro.

El organismo indicó además que el viento comenzará a intensificarse hacia la tarde, especialmente en áreas costeras.

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Para el sábado, Inumet prevé “un importante descenso de las temperaturas”, con cielo nuboso y cubierto, lluvias y lloviznas en distintas zonas, además de “vientos fuertes y muy fuertes en la franja costera”.

En tanto, el domingo comenzará “frío en la mañana y fresco en la tarde”, aunque las condiciones mejorarán gradualmente con disminución de la nubosidad y menor intensidad del viento.

Metsul alertó por un “ciclón bomba” que afectará a Uruguay

El organismo meteorológico brasileño Metsul advirtió que las ráfagas más intensas se registrarán entre Montevideo y Maldonado entre este viernes y el sábado, con velocidades previstas de entre 60 y 90 km/h.

El fenómeno, asociado a un proceso de “ciclogénesis explosiva” en el Atlántico Sur, también provocará fuerte oleaje, lluvias aisladas y un marcado descenso de temperatura en varias zonas del país.

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