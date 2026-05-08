Cambiaron cortes y desvíos por el rodaje de una serie de Netflix en Montevideo debido al mal tiempo: los detalles

La Intendencia de Montevideo (IM) informó modificaciones en los cortes de tránsito y reservas de estacionamiento previstos por el rodaje de El futuro es nuestro, la nueva producción de Netflix , debido a las advertencias meteorológicas emitidas para los próximos días.

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La capital uruguaya funciona como locación principal del proyecto audiovisual, que tendrá 27 días de filmación en zonas como Plaza Independencia, Ciudad Vieja, Centro, Peñarol, Melilla y el parque Lecocq, entre otros espacios públicos y privados.

Según informó la comuna, el rodaje previsto inicialmente en exteriores debió ser reprogramado por el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. El set interior de Bartolomé Mitre y Buenos Aires se filmará el sábado 9 de mayo , mientras que las escenas previstas en calle Piedras pasarán al domingo 10 y lunes 11 de mayo , con finalización en la madrugada del martes 12.

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Desde este jueves 7 de mayo a las 16:00 y hasta el sábado 10 a las 22:00 habrá reservas de estacionamiento en:

Bartolomé Mitre entre Sarandí y 25 de Mayo

Juan Carlos Gómez entre Sarandí y Rincón

Ituzaingó entre Sarandí y Rincón

Bartolomé Mitre entre Buenos Aires y Sarandí

Bartolomé Mitre entre Buenos Aires y Reconquista

Buenos Aires entre Juncal y Bartolomé Mitre

Juan Carlos Gómez y Camacuá

Además, desde este viernes 8 a las 15:00 y hasta el sábado 9 a las 22:00 se sumará la reserva en Juan Carlos Gómez esquina Camacuá.

Cortes intermitentes y nuevos desvíos

La comuna indicó que el sábado 9 de mayo habrá cortes intermitentes entre las 6:00 y las 14:00, permitiendo el pasaje del transporte público, en:

Buenos Aires y Juan Carlos Gómez

Bartolomé Mitre y Reconquista

En tanto, el set de calle Piedras tendrá nuevas afectaciones desde este jueves 7 a las 15:00 hasta el martes 12 a las 7:00, con reservas de estacionamiento en:

Piedras entre Misiones y Juncal

Treinta y Tres entre Cerrito y rambla 25 de Agosto

Ituzaingó entre Cerrito y rambla 25 de Agosto

Juan Carlos Gómez entre Cerrito y rambla 25 de Agosto

Bartolomé Mitre entre Cerrito y rambla 25 de Agosto

También se agregará reserva de estacionamiento en Cerrito entre Ituzaingó y Juncal desde este viernes 8 a las 15:00.

Calles cortadas hasta el martes

El corte principal de tránsito será en Piedras entre Misiones y Juncal desde las 5:00 del viernes 8 hasta las 7:00 del martes 12 de mayo.

Además, desde el domingo 10 hasta el martes 12 habrá cortes en:

Piedras entre Misiones y Juncal

Cerrito entre Juncal y Misiones

Ituzaingó entre 25 de Mayo y rambla 25 de Agosto

Por otra parte, entre las 5:00 y las 20:00 del domingo 10 y desde las 10:00 del lunes 11 hasta las 7:00 del martes 12 habrá interrupciones de tránsito en: