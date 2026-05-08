Cambiaron cortes y desvíos por el rodaje de una serie de Netflix en Montevideo debido al mal tiempo: los detalles

La Intendencia de Montevideo (IM) informó modificaciones en los cortes de tránsito y reservas de estacionamiento previstos por el rodaje de El futuro es nuestro, la nueva producción de Netflix, debido a las advertencias meteorológicas emitidas para los próximos días.
La capital uruguaya funciona como locación principal del proyecto audiovisual, que tendrá 27 días de filmación en zonas como Plaza Independencia, Ciudad Vieja, Centro, Peñarol, Melilla y el parque Lecocq, entre otros espacios públicos y privados.
Según informó la comuna, el rodaje previsto inicialmente en exteriores debió ser reprogramado por el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. El set interior de Bartolomé Mitre y Buenos Aires se filmará el sábado 9 de mayo, mientras que las escenas previstas en calle Piedras pasarán al domingo 10 y lunes 11 de mayo, con finalización en la madrugada del martes 12.
Reservas de estacionamiento en Ciudad Vieja
Desde este jueves 7 de mayo a las 16:00 y hasta el sábado 10 a las 22:00 habrá reservas de estacionamiento en:
- Bartolomé Mitre entre Sarandí y 25 de Mayo
- Juan Carlos Gómez entre Sarandí y Rincón
- Ituzaingó entre Sarandí y Rincón
- Bartolomé Mitre entre Buenos Aires y Sarandí
- Bartolomé Mitre entre Buenos Aires y Reconquista
- Buenos Aires entre Juncal y Bartolomé Mitre
- Juan Carlos Gómez y Camacuá
Además, desde este viernes 8 a las 15:00 y hasta el sábado 9 a las 22:00 se sumará la reserva en Juan Carlos Gómez esquina Camacuá.
Cortes intermitentes y nuevos desvíos
La comuna indicó que el sábado 9 de mayo habrá cortes intermitentes entre las 6:00 y las 14:00, permitiendo el pasaje del transporte público, en:
- Buenos Aires y Juan Carlos Gómez
- Bartolomé Mitre y Reconquista
En tanto, el set de calle Piedras tendrá nuevas afectaciones desde este jueves 7 a las 15:00 hasta el martes 12 a las 7:00, con reservas de estacionamiento en:
- Piedras entre Misiones y Juncal
- Treinta y Tres entre Cerrito y rambla 25 de Agosto
- Ituzaingó entre Cerrito y rambla 25 de Agosto
- Juan Carlos Gómez entre Cerrito y rambla 25 de Agosto
- Bartolomé Mitre entre Cerrito y rambla 25 de Agosto
También se agregará reserva de estacionamiento en Cerrito entre Ituzaingó y Juncal desde este viernes 8 a las 15:00.
Calles cortadas hasta el martes
El corte principal de tránsito será en Piedras entre Misiones y Juncal desde las 5:00 del viernes 8 hasta las 7:00 del martes 12 de mayo.
Además, desde el domingo 10 hasta el martes 12 habrá cortes en:
- Piedras entre Misiones y Juncal
- Cerrito entre Juncal y Misiones
- Ituzaingó entre 25 de Mayo y rambla 25 de Agosto
Por otra parte, entre las 5:00 y las 20:00 del domingo 10 y desde las 10:00 del lunes 11 hasta las 7:00 del martes 12 habrá interrupciones de tránsito en:
- Treinta y Tres y rambla 25 de Agosto
- Juan Carlos Gómez y rambla 25 de Agosto
- Bartolomé Mitre y 25 de Mayo