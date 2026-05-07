"Algo bien habré hecho": el conmovedor agradecimiento de Gonzalo Moratorio en la presentación de espectáculo en su beneficio

Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay ( Daecpu ) anunciaron oficialmente la realización de un espectáculo beneficio en apoyo al tratamiento de Gonzalo Moratorio que lucha contra un tumor cerebral.

El evento, que contará con referentes del carnaval y la música, se realizará el próximo 4 de junio en el Antel Arena y se llamará: "El pueblo con Gonzalo" .

Durante la presentación, Moratorio hizo uso de la palabra y aseguró sentirse "afortunado" de contar con personas como Rafael Radi , Alfredo Jaureguiverry o Daniel Salinas a su lado.

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"La verdad que me siento un afortunado, tremendamente afortunado de tener estas personas al lado mío y todo lo que han empujado y movido ", dijo.

Después, destacó ser un "optimista por naturaleza" y aseguró que tiene la "confianza" de que va a "ganar esta batalla", aunque reconoció que "va a ser dura".

"Llevo dos operaciones en el cerebro en tan solo poco más de 11 meses, pero acá estoy y tengo una fuerza bárbara para poder seguir peleando, por sobre todo Nati, mi mujer, y por mi hija, que acaba de cumplir cinco meses. Ellas son el motor de mi vida. Voy a pelear, voy a meter y vamos a ganar", aseveró.

"Soy un convencido de que el camino es a través de la ciencia. He sido un defensor total de lo que podemos lograr gracias a la investigación científica y lo voy a seguir siendo hasta el final de mis días", agregó.

Tras esto, reiteró que va a seguir "peleando" y aseguró estar "convencido" de que esta pelea "la voy y la vamos a ganar, porque siento el calor y el amor de todos".

"Este gesto, todo esto que se hizo a través de Daecpu, es impresionante. No tengo palabras de agradecimiento para lo que hicieron conmigo. Me siento muy afortunado. Algo debo haber hecho bien, porque me siento muy, pero muy afortunado y quiero decirles gracias, gracias y más gracias", cerró.