Maldonado avanza con un Paseo de la Fama inspirado en Hollywood y con antecedente en Montevideo

El Municipio de Maldonado impulsa la creación de un Paseo de la Fama en el departamento, una iniciativa que busca homenajear a figuras destacadas mediante un espacio público inspirado en modelos internacionales como el de Hollywood.

Según supo el medio local FM Gente a través de expedientes municipales, el Concejo Municipal resolvió por unanimidad que la selección de las personalidades reconocidas deberá contar con el voto favorable de todos los integrantes del cuerpo.

La decisión fue adoptada tomando en cuenta recomendaciones técnicas realizadas por el subdirector general de Patrimonio, Fernando Cairo.

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El proyecto recibió además el aval del intendente Miguel Abella en dos oportunidades y posteriormente fue derivado a la Unidad de Turismo, Cultura y Eventos para continuar con su desarrollo.

La iniciativa comenzó a gestarse en noviembre del año pasado y apunta a crear un espacio permanente de reconocimiento público para personalidades vinculadas al departamento.

El antecedente en Montevideo: el Espacio de los Soles

Montevideo cuenta desde 2011 con un espacio similar al concepto de Paseo de la Fama. Se trata del Espacio de los Soles, ubicado sobre la peatonal Sarandí, en la Ciudad Vieja, donde se homenajea a figuras emblemáticas de la cultura uruguaya mediante baldosas conmemorativas.

Entre los primeros reconocidos estuvieron Mario Benedetti, Carlos Páez Vilaró, Alcides Ghiggia, Lágrima Ríos, Idea Vilariño y China Zorrilla. La iniciativa fue impulsada por el edil Marcelo Carrasco y contemplaba sumar hasta seis nuevos homenajes por año.

El más icónico: Hollywood

El proyecto toma como referencia el célebre Paseo de la Fama de Hollywood, inaugurado oficialmente en 1960 en Los Ángeles. La idea original fue impulsada en 1953 por E. M. Stuart, entonces presidente honorario de la Cámara de Comercio de Hollywood, con el objetivo de “mantener la gloria de una comunidad cuyo nombre significa glamour y emoción en las cuatro esquinas del mundo”.

El paseo estadounidense comenzó con 1.558 estrellas dedicadas a figuras del cine, la televisión, la radio y la música, y con el tiempo se transformó en uno de los principales atractivos turísticos de Hollywood. Actualmente suma nuevas incorporaciones cada año y es considerado uno de los íconos culturales más reconocidos del entretenimiento mundial.