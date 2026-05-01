Fiscal que investiga muerte de abogados en incendio en Garzón pedirá el expediente judicial de la adopción de los italianos Minetti y Cipriani a niño uruguayo

Las pericias incorporadas a la carpeta de la investigación por la muerte de los abogados Ana Mercedes Nieto y Mario Cabrera, en un incendio ocurrido en junio de 2024 en su casa de colinas de Garzón, parecen probar que fue un accidente. Sin embargo, el fiscal de Maldonado Sebastián Robles aún no ha decidido archivar el caso.

Ahora la noticia de que Nieto intervino como defensora pública en la adopción de un niño cuya madre biológica está desaparecida y cuya madre adoptiva Nicole Minetti, pareja del empresario italiano Giuseppe Cipriani, fue indultada en Italia, reactivó la causa.

Según dijeron a El Observador fuentes del caso, el fiscal Sebastián Robles pedirá el expediente al juzgado de Familia donde se tramitó la adopción del niño. La idea es determinar si existe algún elemento que vincule la actuación de la abogada en ese proceso con su trágico desenlace.

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El proceso de adopción del niño que estaba bajo el cuidado de INAU en Maldonado concluyó en 2023 y la muerte de Nieto y Cabrera ocurrió el 15 de junio de 2024. Asimismo, según surge del expediente de la adopción seguido en INAU , al que tuvo acceso El Observador, la actuación de Nieto fue en representación del niño, como defensora pública. Sin embargo, en la sentencia final la jueza no recoge su postura con respecto a la adopción.

Las fuentes judiciales señalaron que en su momento se investigaron los casos en los que habían actuado tanto Nieto como Cabrera, en busca de pistas que pudieran vincularse con su muerte pero no se encontró nada concluyente.

Los familiares de los abogados insistieron en que la causa no pudo ser accidental y sus abogados han dado seguimiento al caso, y han tenido varias reuniones con el fiscal Robles pero no han logrado aportar pruebas sobre un presunto homicidio.

Una junta médica que analizó los cuerpos de las víctimas había concluido que ambos sufrieron una "muerte violenta", pero con "causa indeterminada", por lo que se desconoce si el incendio fue accidental o no.

Luego se realizaron tres pericias sobre el incendio. La primera de la dirección de Bomberos de Maldonado concluyó que la causa del incendio había sido "hipotética accidental". En ese momento, fuentes de ese organismo indicaron que la principal teoría era que la pareja quiso prender la estufa de la casa con un material inflamable, lo que habría causado una explosión que los alcanzó a ambos y luego prendió fuego la casa. La teoría se apoyaba en que los cuerpos fueron encontrados próximos a la estufa.

Luego familiares de las víctimas solicitaron una pericia privada a un perito que determinó que había elementos para pensar que podía haberse tratado de un incendio intencional, así como mencionaba la posible participación de terceros.

Ante esa situación el fiscal Robles pidió una tercera pericia a la Dirección Nacional de Bomberos, de Montevideo, que confirmó la hipótesis de la causa accidental y descartó que hubiera habido indicios de que terceras personas hayan estado en la escena en la que fue encontrada muerta la pareja de abogados.

La revisación de la adopción

Como informó El Observador la adopción del niño uruguayo por la pareja italiana hoy está siendo analizada por las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), luego de que se vinculara el indulto a Minetti por parte del presidente Sergio Matarella en la causa de Berlusconi, con el proceso de adopción en Uruguay.

Debido a que el niño padece un tipo de espina bífida, se utilizó como argumento para pedir el indulto y para otorgarlo, los “graves problemas de salud que requieren asistencia y cuidados en hospitales altamente especializados”.

Minetti había sido condenada a casi tres años de prisión por inducir a la prostitución a otras personas en las fiestas del ex primer ministro Silvio Berlusconi.

Según supo El Observador, a través de Interpol Italia pidió información a Uruguay sobre la solicitud de antecedentes tanto de Cipriani como de su pareja, de cómo fue el proceso de adopción del menor, de la investigación por la muerte de la pareja de abogados en Sierras de Garzón, en Maldonado, y la desaparición de la madre biológica del niño.

La madre biológica del niño, María de los Ángeles Gónzález Colinet, fue reportada como desaparecida por parte del Ministerio del Interior el pasado 13 de abril aunque desde febrero se desconoce su paradero.

En diciembre de 2017, luego de que dio a luz al niño, el Centro Hospitalario del Este de San Carlos, reportó que se encontraba en una “situación de alta vulnerabilidad social” por lo que se pidió la intervención del Poder Judicial para definir si podía hacerse cargo del niño, que finalmente quedó bajo la tutela de INAU, según informó Búsqueda y consta en los informes a los que accedió El Observador.