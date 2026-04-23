Bomberos controló incendio en un depósito de chatarra en la localidad de Toledo

Este jueves se desató un incendio de importantes dimensiones en un depósito de chatarrería de hierros, plásticos y materiales varios en la localidad de Toledo, en Canelones, informó la Dirección Nacional de Bomberos en un comunicado.
De acuerdo con el parte oficial, el incendio comenzó sobre las 06:35 en un depósito "a cielo abierto" ubicado en la Ruta 33, a la altura del kilómetro 22,200 en Villa Crespo.
Hasta ese lugar concurrió un equipo de Bomberos de Las Piedras, quienes identificaron dos focos ígneos separados por una distancia de 30 metros.
Ante la entidad de las llamas, el equipo actuante solicitó el apoyo de la Dotación de Bomberos de Pando y de un camión cisterna del Cuartel Centenario.
"El incendio se logró controlar rápidamente, procediendo a la remoción de materiales y enfriamiento del lugar", informaron en las últimas horas.
Por el incendio no hubo personas lesionadas ni viviendas afectadas, aseguraron los efectivos, quienes ahora trabajan en el esclarecimiento de las causas.