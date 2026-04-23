Bomberos controló incendio en un depósito de chatarra en la localidad de Toledo

Este jueves se desató un incendio de importantes dimensiones en un depósito de chatarrería de hierros, plásticos y materiales varios en la localidad de Toledo , en Canelones, informó la Dirección Nacional de Bomberos en un comunicado.

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De acuerdo con el parte oficial, el incendio comenzó sobre las 06:35 en un depósito "a cielo abierto" ubicado en la Ruta 33, a la altura del kilómetro 22,200 en Villa Crespo.

Hasta ese lugar concurrió un equipo de Bomberos de Las Piedras, quienes identificaron dos focos ígneos separados por una distancia de 30 metros .

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Ante la entidad de las llamas, el equipo actuante solicitó el apoyo de la Dotación de Bomberos de Pando y de un camión cisterna del Cuartel Centenario .

"El incendio se logró controlar rápidamente, procediendo a la remoción de materiales y enfriamiento del lugar", informaron en las últimas horas.

Por el incendio no hubo personas lesionadas ni viviendas afectadas, aseguraron los efectivos, quienes ahora trabajan en el esclarecimiento de las causas.