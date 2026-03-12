Bomberos combaten incendio de 15 hectáreas en Neptunia Norte: debieron cortar circulación en la ruta 34

Los bomberos de Parque del Plata y Solymar trabajan desde el mediodía de este jueves en el combate de un incendio de campo en la zona de Neptunia Norte que afecta aproximadamente 15 hectáreas, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

El fuego comenzó cerca de las 12:42 en un área de pajonales, chilcas y vegetación silvestre que carece de acceso para vehículos, por lo que los bomberos debieron ingresar a pie para realizar las tareas de extinción.

Algunos de los vecinos damnificados de la zona denunciaron "falta de previsión" y de respuesta por parte del Estado .

PRIMER AÑO DE GOBIERNO "Escenario desafiante": desaprobación de Orsi asciende a 40% y aprobación es de 33%, según nueva encuesta de Equipos

AMENAZA "Te voy a decapitar": detuvieron a una persona que amenazó a un alumno de un colegio judío de Punta Carretas

Los trabajos se desarrollan con el apoyo de maquinaria pesada de la Intendencia de Canelones y de un helicóptero con helibalde de la Policía Aérea del Ministerio del Interior. Las tareas incluyen el ensanche de líneas cortafuego y labores pie a tierra .

Sin embargo, uno de los vecinos afirmó que ellos mismos terminaron apagando uno de los focos "con una manguera". "Esta todo mal organizado (...) Acá están las consecuencias", dijo el hombre en diálogo con Telemundo de Canal 12.

"El helicóptero vino media hora antes de que se hiciera de noche", criticó el damnificado.

Embed

Hasta el momento no se registran viviendas afectadas ni personas lesionadas. Debido a la baja visibilidad provocada por el humo, Policía Caminera debió cortar la circulación por la ruta 34, pero volvió a habilitarla sobre las 19:45.

Una de las vecinas dijo que su casa está cercana al fuego y que debieron llamar a otro vecino para que hiciera "un cortafuego con la retroexcavadora".

"Llamé muchas veces a los bomberos, me dijeron que un camión solo tenían. Les dije que no alcanzaba, 'tienen que mandar más, esto se esta descontrolando', el viento era muy fuerte", recordó la mujer en diálogo con el citado medio.

"Me dijeron que hay protocolos, que me quedara tranquila, esta fue la respuesta y mirá lo que es", sentenció la mujer en relación al fuego.