Tras el caso Jonathan Correa, Orsi convocó al gabinete de primera infancia para revertir "fallas" del Estado

Con la presencia del presidente Yamandú Orsi , empezó a funcionar este jueves el gabinete de primera infancia y adolescencia, bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social . La reunión se concretó después del crimen del adolescente de 15 años Jonathan Correa , quien fue asesinado a golpes en un caso que tiene a su padre imputado por la Justicia.

El ministro del Interior Carlos Negro estuvo invitado a la sesión de este jueves, debido que su cartera no integra formalmente el gabinete, coordinado por el ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila .

"Vamos en la dirección de quebrar la fragmentación que existe en la políticas de infancia en Uruguay ", dijo Civila este jueves en rueda de prensa consignada por Subrayado Tarde de Canal 10.

CASO JONATHAN "Desde el Estado no lo pudimos impedir", reconoció Orsi tras el "espantoso" asesinato de Jonathan Correa

Tras el crimen de Jonathan, el Ministerio del Interior y la Justicia iniciaron investigaciones administrativas para determinar si hubo fallas en los protocolos o en la intervención de los organismos del Estado. El presidente de la República fue consultado sobre el caso y confesó: "Lo negativo es cómo desde el Estado no lo pudimos impedir" .

Cristina Lustemberg, Yamandú Orsi y Gonzalo Civila en Torre Ejecutiva Cristina Lustemberg, Yamandú Orsi y Gonzalo Civila en Torre Ejecutiva Foto: Presidencia de la República

En el mismo sentido que Orsi se expresó el ministro del Interior. "El Estado todo, falló", aseguró Negro. Las autoridades buscan determinar si un error de interpretación en una orden judicial derivó en que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) nunca interviniera en la situación del menor, pese a que la jueza había dispuesto su actuación.

Desde el INAU reiteraron este martes que nunca recibieron una notificación oficial para intervenir o elaborar un informe sobre la situación de Jonathan, según informó consignado medio.

El gabinete inaugurado este jueves, fruto de la Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, tiene como parte de sus objetivos "construir respuestas unificadas", según el ministro de Desarrollo Social. "No puede haber excusas en el Estado para no dar respuesta a los problemas de las infancias y las adolescencias, agregó el secretario de Estado.

La ley en cuestión había sido ideada por la actual ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg en la anterior legislatura y reglamentada a fines de 2025. La secretaria de Estado junto a otras autoridades también estuvieron presentes durante la sesión en Torre Ejecutiva.

El ministro Civila reconoció que el país viene de "casos dolorosos que se reiteran a lo largo de los años" y que "hay fallas en los protocolos y fallas en la respuesta".

"Esas fallas las venimos a revertir con un trabajo integral y unificado de las distintas instituciones del Estado, no poniendo en el centro las instituciones, poniendo en el centro los guises", sentenció el coordinador del nuevo gabinete.