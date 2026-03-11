Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / CASO JONATHAN

Jorge Díaz se refirió al asesinato de Jonathan Correa y reconoció que "hay una normativa que evidentemente no está funcionando"

"Para eso sirven los ministerios de Justicia, por ejemplo, para hacer un análisis integral de todas las instituciones", argumentó Díaz

11 de marzo 2026 - 12:47hs
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz

Foto: Leonardo Carreño

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se refirió al caso Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado por su padre en Flor de Maroñas, y reconoció que "hay una normativa que evidentemente no está funcionando".

"Evidentemente el sistema de prevención no está funcionando bien. Independientemente de este caso, porque también tuvimos otro caso en Mercedes el año pasado", dijo en entrevista con el programa Arriba Gente (Canal 10).

Díaz aseguró tener una visión "bastante crítica" de la normativa vigente en cuanto a su "funcionamiento" en la "prevención y represión de estos hechos".

"Hay una cuestión de recursos que hay que reconocerla, analizarla y verla, pero creo que hay que hacer un análisis profundo de dónde tienen que ir esos recursos", sostuvo.

"Para eso sirven los ministerios de Justicia, por ejemplo, para hacer un análisis integral de todas las instituciones, para poder ver, para decir, en realidad tenemos que apoyar acá o cambiar esto", agregó.

Tras esto, cuestionó la idea de muchos organismos públicos de "resolver todo" con "autonomía y plata" y afirmó que "la realidad es que eso no funciona".

Finalmente, señaló que en cuanto a la situación de la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes "hay una normativa que evidentemente no está funcionando" en Uruguay.

Jonathan Correa, de 15 años, fue asesinado a golpes por su padre, Jonathan Calero de 34. El hecho tuvo lugar en la madrugada del viernes en el barrio Flor de Maroñas.

Por este hecho, Calero se encuentra cumpliendo prisión preventiva por 180 días ante un delito de homicidio agravado y reiterados delitos de violencia doméstica en calidad de autor.

