Blancos piden legajo y sanciones del capitán de navío que fue a inspeccionar a Cardama para definir si votan su ascenso a contralmirante

Con votos de todos los partidos , la Cámara de Senadores aprobó este martes el ascenso a contralmirante de Francisco José Risso , un capitán de navío de la Armada Nacional .

El asunto fue votado de urgencia –había sido aprobado el lunes en la comisión de defensa– para evitar que Risso pasara a retiro obligatorio por edad dado que este miércoles cumple 55 años, la edad máxima para desempeñarse como capitán de navío .

Pero el ascenso es solo uno de los cinco que solicitó el Poder Ejecutivo , ya que el Parlamento resolvió postergar el tratamiento de los otros cuatro hasta recibir a las autoridades de Defensa y una documentación solicitada específicamente por el Partido Nacional.

Se trata del legajo de Ismael González . El capitán de navío es uno de los que el gobierno envió para participar de las inspecciones al astillero Cardama . Los nacionalistas tienen en la mira su desempeño y estudiarán los antecedentes antes de definir si votan. “Hemos solicitado información, más profundamente de uno” , dijo el senador blanco Javier García en la sesión de este martes.

El lunes, en la comisión de defensa, el planteo había sido realizado por su correligionario Sergio Botana.

“La venia que no estamos en condiciones de votar es la del capitán de navío Ismael González López. Queremos solicitar que se nos informe y que consten, además del currículum que se nos hace llegar, las sanciones que tiene en su legajo el capitán de navío Ismael González López, y me refiero tanto a las que tiene dentro del país como a las que tiene en el exterior, durante las misiones de las que ha sido parte”, dijo según consta en la versión taquigráfica.

La propuesta derivó en un intercambio con los legisladores del oficialismo, que primero plantearon votar las cuatro venias –menos la de González– aunque luego se inclinaron por postergar la aprobación salvo por la urgencia de Risso.

“Podríamos pedir las sanciones de todos los propuestos con el mismo criterio que el senador Botana está planteando, es decir, las sanciones dentro y fuera del país, exceptuando, naturalmente, el caso de Risso que deberíamos votarlo con urgencia para que no pase a retiro. Con ese criterio, considero que podemos tener la información de las sanciones, que venga el ministerio a informar y ahí tendríamos la información de todos”, señaló el frenteamplista Nicolás Viera.

Botana retrucó que los blancos estaban en condiciones de votar todas menos la de González, pero la presidenta de la comisión, Bettiana Díaz, zanjó en que lo mejor para el Frente Amplio era votar únicamente la de Risso.

Las idas y vueltas en la lista

El ascenso de González viene generando polémica desde el comienzo ya que su nombre no estaba en la lista inicial elevada por Defensa a Presidencia pese a que es uno de los capitanes de navío “de la derecha”, es decir de mayor antigüedad.

Tal como informó El Observador semanas atrás, la propuesta fue modificada en la Torre Ejecutiva donde se valoró la situación de la antigüedad y también se ponderó que su mirada estratégica sobre los grandes asuntos de la Armada es más coherente con la visión a mediano plazo que impulsa el Poder Ejecutivo.

Pese a esto, en la oposición tienen otra visión. Javier García, por ejemplo, planteó que la designación es un ascenso “en recompensa” por hacer informes contra el astillero Cardama mientras que el diputado Gabriel Gianoli habló de una “trama escandalosa”.

Para ascender, la ley vigente exige a los capitanes de navío tener cinco años en el grado y haber realizado el curso de estado mayor. La normativa no hace otra mención a la antigüedad pero al ser una institución verticalista se estila que los ascensos respeten parcialmente “las derechas” para evitar distorsiones como pueden ser pases a retiro voluntarios por malestar.

Además de Risso –ya votado– y González, el gobierno propone ascender a los capitanes de navío César Ricciardi, Frederick Fontanot y Rodrigo Marqués. De aprobarse la venia de este último, será el primero en llegar al almirantazgo proveniente del cuerpo de máquinas, ya que lo habitual es que las principales jerarquías las ocuparan los formados en cuerpo general.