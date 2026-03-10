Dólar
CHAMPIONS LEAGUE

Con una gran actuación de Lucas Torreira, Galatasaray sorprendió a Liverpool y le ganó por la Champions League

El volante uruguayo disputó casi todo el partido ya que fue sustituido en el último minuto para que todo el estadio lo aplaudiera de pie

10 de marzo 2026 - 18:29hs
El festejo de Lucas Torreira con el colombiano Davinson Sánchez

Foto: AFP

Con una gran actuación del uruguayo Lucas Torreira, Galatasaray derrotó este martes a Liverpool 1-0 en la ida de octavos de final de la Champions League, un resultado que obliga a una remontada en Anfield al vigente campeón de la Premier League.

Los hombres de Arne Slot sufrieron, por tanto, el mismo resultado que en su visita al "infierno turco" en la fase de liga en septiembre.

Un partido de ida y vuelta

El único gol del encuentro llegó en el minuto 7 de la primera parte, cuando un balón puesto de córner por el brasileño Gabriel Sara y cabeceado en el segundo palo por el delantero nigeriano Victor Osimhen, fue aprovechado por el gabonés Mario Lemina para marcar de cabeza a medio metro de la línea de gol.

El Ali Sami Yen de Estambul sería testigo de otros dos goles, pero ambos fueron anulados por el árbitro español Gil Manzano. Primero un fuera de juego previo de Baris Yilmaz evitó que subiera al marcador un gol de Osimhen, y a 20 minutos para el final, una jugada embarullada en el área local terminó con la pelota entre las redes, pero Ibrahima Konaté había tocado la misma con el brazo.

Galatasaray del técnico Okan Buruk, líder de la Superliga turca y que venía de eliminar a Juventus de Turín en el playoff, está un paso más cerca de regresar a los cuartos de final de la máxima competición europea por primera vez desde 2013.

Para el partido de Anfield no estará el central colombiano del Galatasaray Davinson Sánchez, quien vio una amarilla en la recta final del partido que le supone suspensión por acumulación de amonestaciones.

Por su parte, el uruguayo Lucas Torreira fue una de las mejores figuras de la cancha y se fue sustituido en el minuto final para que lo aplaudiera todo el estadio.

