Se abren los octavos de final de la UEFA Champions League con la presencia de tres uruguayos: la agenda

Este martes comenzarán los octavos de final de la UEFA Champions League , en una jornada de cuatro partidos que contarán con la presencia de tres futbolistas uruguayos .

Ronald Araujo en Barcelona , José María Giménez con Atlético de Madrid y Lucas Torreira con Galatasaray de Turquía serán los tres uruguayos que estarán presentes en los cuatro cruces del martes.

Luego de los dieciseisavos de final , la nueva instancia previa que se agregó a partir de la temporada pasada y tras eliminar la tradicional fase de grupos, se abrirá la siguiente instancia de eliminación directa entre los 16 equipos más fuertes de Europa con partidos de ida y vuelta.

Galatasaray de Lucas Torreira abrirá la jornada en condición de local ante Liverpool , donde los ingleses buscarán lograr su primer triunfo como visitantes ante equipos turcos en la Champions League.

Hasta ahora, los Reds acumulan tres derrotas y un empate en este tipo de enfrentamientos.

El encuentro será a las 14:45 horas de Uruguay y se podrá ver en vivo a través de ESPN y Disney+, al igual que todos los enfrentamientos del día.

Newcastle vs Barcelona

A continuación, a la hora 17 Barcelona de Ronald Araujo se enfrentará a Newcastle en St James’ Park. El conjunto catalán accedió de manera directa a esta instancia, alcanzando por vigésima vez los octavos de final del torneo.

Newcastle, en cambio, disputó el playoff frente a Qarabag, al que superó con un marcador global de 9-3 tras imponerse 6-1 como visitante y 3-2 en casa. Cabe destacar que estos equipos ya se enfrentaron en esta edición y fue en la fase de liga, encuentro que el equipo culé ganó por 2-1.

Atlético de Madrid vs Tottenham

En simultáneo, Atlético de Madrid de Josema Giménez enfrentará a Tottenham Hotspur en el Riyadh Air Metropolitano. El conjunto inglés no contará con la presencia de Rodrigo Bentancur por lesión.

Desde la llegada del Cholo Simeone, Atlético no ha perdido ningún partido de eliminatoria de Champions League en su estadio, sumando 7 victorias y 4 empates en el Vicente Calderón, y 6 victorias y 2 empates en el Metropolitano.

La única derrota como local en esta instancia ocurrió ante Chelsea en la edición 2020-2021, aunque el encuentro se disputó en Bucarest debido a las restricciones por la pandemia.

Atalanta vs Bayern Munich

Por último, también a la hora 17, Bayern Múnich visitará a Atalanta en el estadio New Balance Arena de Bérgamo.

El equipo alemán, que finalizó en el segundo puesto de la fase de grupos y solo perdió puntos en su visita al Emirates Stadium, buscará consolidar su rendimiento en las rondas eliminatorias bajo la dirección de Vincent Kompany, con el objetivo de sumar su séptimo título en la competencia.

Atalanta, por su parte, ya eliminó a un conjunto alemán en la presente edición tras revertir un 0-2 frente a Borussia Dortmund y lograr una victoria por 3-0 como local en los playoffs.