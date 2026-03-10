La delicada situación de Nahuel Herrera en Peñarol, que necesita cirugía para solucionar su lesión en el hombro: mirá cuál es el plazo de recuperación si se opera

El defensor de Peñarol Nahuel Herrera deberá pasar por una cirugía de hombro para solucionar la lesión de la que se resintió el pasado sábado contra Danubio, en partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Así lo hizo saber su representante Edgardo Lasalvia luego de la resonancia magnética a la que fue sometido el futbolista el lunes por la noche.

"Se tiene que operar. Se puede hacer de forma inmediata, la recuperación le va a demandar entre 60 y 90 días. Se estuvo resintiendo de lo que le pasó en el clásico y contra Danubio no le dio para mover el brazo", dijo a Carve Deportiva.

Lasalvia charlará con la sanidad de Peñarol que encabeza Daniel Zarrillo y sugerirá que el futbolista se opere en España con el mismo profesional que atendió a Sebastián Cristóforo.

PEÑAROL Peñarol no tiene paz con las lesiones: un juvenil que es convocado con regularidad por Diego Aguirre también se lesionó el hombro

PEÑAROL Los cambios que ejecutó Peñarol en sus formativas tras un año donde Nacional le sacó 76 puntos en la tabla acumulada

En 2023, Cristóforo sufrió la misma lesión. El hombro se le salió de lugar y llegó un momento en el que la situación era tan reiterada que en un mismo partido llegó a pasar por esa situación más de una vez, pero siguió jugando.

En octubre, el jugador decidió operarse para corregir esa situación que ya se había tornado anormal. Sin embargo, una lesión muscular de Damián García lo llevó a completar la temporada, haciendo un gran esfuerzo.

stuani-jpg..webp Sebastián Cristóforo y sus lesiones de hombro en 2023 Leonardo Carreño

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio premió ese gesto de adhesión al club extendiéndole su contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre de 2024.

El jugador se operó a comienzos de 2024 y recién pudo volver a las canchas el 30 de abril de ese año, por lo que le tomó cuatro meses la recuperación. Los plazos de recuperación de las lesiones en el fútbol siempre varían según cómo evolucione cada paciente.

Una temporada complicada para Nahuel Herrera

Herrera se lesionó el 23 de noviembre del año pasado disputando una pelota con Christian Ebere en la primera final de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional.

20251123 Nahuel Herrera de Peñarol se retiró lesionado en el inicio ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Nahuel Herrera lesionado en el clásico ante Nacional, primera final de 2025 FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Hizo un enorme esfuerzo para jugar la revancha una semana después.

Sin embargo, en la pretemporada de este año no jugó y recién apareció para el clásico de la Supercopa Uruguaya donde estuvo un solo tiempo en cancha.

Según Diego Aguirre, el jugador estuvo afectado por "molestias musculares" en este comienzo de año.

No fue convocado ante Montevideo City Torque ni contra Central Español, jugó 58 minutos contra Deportivo Maldonado, llegó a disputar los 90' en el clásico que Peñarol ganó 1-0 en el Gran Parque Central, donde jugó un segundo tiempo notable, pero el sábado ante Danubio apenas aguantó 5' en cancha.

nahuel herrera peñarol danubio 20260307 Nahuel Herrera se retira lesionado del partido contra Danubio Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Esta vez fue claramente su lesión en el hombro lo que lo radió de la competencia.

Si el jugador se opera ahora, se perderá la posibilidad de pelear un lugar en el Mundial de 2026, algo con lo que Peñarol sueña para que el costo de su ficha pueda crecer considerablemente.

También se perderá el arranque de la Copa Libertadores y seguramente lo que queda del Torneo Apertura.

Es el gran activo que tiene Peñarol para negociar a mitad de año.

Lo que tiene a favor es que apenas tiene 21 años, ya es titular inamovible del aurinegro y que cuando se recupere tiene todo por delante, en escasos meses y en una intervención que no se compara a lo que pueden ser lesiones mucho más graves como las de rodilla, tendón de aquiles o fracturas, para seguir con su ascendente carrera.