La delicada situación de Nahuel Herrera en Peñarol, que necesita cirugía para solucionar su lesión en el hombro: mirá cuál es el plazo de recuperación si se opera
Nahuel Herrera se sometió el lunes a una resonancia magnética para conocer cómo está su hombro y para corregir la situación deberá pasar por cirugía
10 de marzo 2026 - 10:54hs
Nahuel Herrera Leonardo Carreño
El defensor de Peñarol Nahuel Herrera deberá pasar por una cirugía de hombro para solucionar la lesión de la que se resintió el pasado sábado contra Danubio, en partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura.
Así lo hizo saber su representante Edgardo Lasalvia luego de la resonancia magnética a la que fue sometido el futbolista el lunes por la noche.
"Se tiene que operar. Se puede hacer de forma inmediata, la recuperación le va a demandar entre 60 y 90 días. Se estuvo resintiendo de lo que le pasó en el clásico y contra Danubio no le dio para mover el brazo", dijo a Carve Deportiva.
Lasalvia charlará con la sanidad de Peñarol que encabeza Daniel Zarrillo y sugerirá que el futbolista se opere en España con el mismo profesional que atendió a Sebastián Cristóforo.
En 2023, Cristóforo sufrió la misma lesión. El hombro se le salió de lugar y llegó un momento en el que la situación era tan reiterada que en un mismo partido llegó a pasar por esa situación más de una vez, pero siguió jugando.
El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio premió ese gesto de adhesión al club extendiéndole su contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre de 2024.
El jugador se operó a comienzos de 2024 y recién pudo volver a las canchas el 30 de abril de ese año, por lo que le tomó cuatro meses la recuperación. Los plazos de recuperación de las lesiones en el fútbol siempre varían según cómo evolucione cada paciente.
Hizo un enorme esfuerzo para jugar la revancha una semana después.
Sin embargo, en la pretemporada de este año no jugó y recién apareció para el clásico de la Supercopa Uruguaya donde estuvo un solo tiempo en cancha.
Según Diego Aguirre, el jugador estuvo afectado por "molestias musculares" en este comienzo de año.
No fue convocado ante Montevideo City Torque ni contra Central Español, jugó 58 minutos contra Deportivo Maldonado, llegó a disputar los 90' en el clásico que Peñarol ganó 1-0 en el Gran Parque Central, donde jugó un segundo tiempo notable, pero el sábado ante Danubio apenas aguantó 5' en cancha.
Esta vez fue claramente su lesión en el hombro lo que lo radió de la competencia.
Si el jugador se opera ahora, se perderá la posibilidad de pelear un lugar en el Mundial de 2026, algo con lo que Peñarol sueña para que el costo de su ficha pueda crecer considerablemente.
También se perderá el arranque de la Copa Libertadores y seguramente lo que queda del Torneo Apertura.
Es el gran activo que tiene Peñarol para negociar a mitad de año.
Lo que tiene a favor es que apenas tiene 21 años, ya es titular inamovible del aurinegro y que cuando se recupere tiene todo por delante, en escasos meses y en una intervención que no se compara a lo que pueden ser lesiones mucho más graves como las de rodilla, tendón de aquiles o fracturas, para seguir con su ascendente carrera.