El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Nahuel Herrera lesionado a los 4 minutos del clásico y Peñarol sumó otra baja de peso para las finales contra Nacional

Apenas iniciado el clásico, Nahuel Herrera cometió un error, fue superado por Christian Ebere y terminó con una grave lesión en el hombro

23 de noviembre 2025 - 17:10hs
Nahuel Herrera

Nahuel Herrera

Leonardo Carreño

Peñarol agregó un componente dramático al precario estado sanitario con el que llegó a la definición de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional: Nahuel Herrera se lesionó a los 4 minutos de juego y tuvo que abandonar la final de ida ante los tricolores apenas comenzado el clásico.,

Peñarol llegó a las finales con Tomás Olase, Eduardo Darias, Germán Barbas y Javier Cabrera afuera con roturas de ligamentos, David Terans por rotura parcial de tendón de Aquiles, y Héctor Daniel "Tito" Villalba, por esguince de rodilla.

El zaguero, el mejor de Peñarol en la defensa en la temporada, dejó un despeje corto en la primera pelota que tocó.

Hinchas de Peñarol
PEÑAROL

Peñarol recaudó más de US$ 500.000 por el clásico ante Nacional de la primera final de la Liga AUF Uruguaya

Juan Cruz De los Santos de Nacional festeja su gol ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol vs Nacional EN VIVO: segundo gol tricolor ante el estupor de todo el Campeón del Siglo en la primera final de la Liga AUF Uruguaya

Lo aprovechó Christian Ebere que tomó la pelota por banda derecha y lo encaró.

El nigeriano superó a Herrera en velocidad, llegó al fondo de la cancha y metió un pase rastrero al corazón del área, muy peligroso.

Juan Cruz De los Santos llegó a definir pero Pedro Milans restó antes, llevándose un fuerte golpe.

Javier Burgos dejó seguir y Peñarol sacó un peligroso contragolpe que no prosperó porque Diego García cruzó una pelota que rebotó en un compañero, facilitando el accionar defensivo de Nacional.

Fue ahí que Burgos cortó el juego porque Herrera seguia caído.

En el forcejeo al intentar marcar a Ebere, Herrera cayó muy mal, con el antebrazo izquierdo soportando todo el peso del cuerpo y con el hombro derecho desarmado en la caída.

Nacional llegó al clásico con sus dos figuras de ofensiva en el banco, por razones físicas: Nicolás López y Maximiliano Gómez.

La profundidad del plantel tricolor, muy superior al de Peñarol, le permitieron tener reemplazos fiables como Ebere y Gonzalo Carneiro.

Peñarol llegó a la final con un plantel limitado pero con un buen equipo titular. La salida de Herrera, en una serie de 180 minutos, compromete seriamente las chances del aurinegro.

Emanuel Gularte, uno de los fichajes de mitad de año que más prometía pero que no supo ganarse la titularidad, tomó el lugar de Herrer.a

Juan Cruz De los Santos de Nacional festeja su gol ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
Ignacio Sosa y Christian Oliva 
Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman
Walter Bou de Lanús levanta el título de la Copa Sudamericana que ganaron ante Atlético Mineiro
