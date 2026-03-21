Los números de Jadson Viera como DT de Nacional tras el final de su ciclo: 144 días en el cargo y un 33% de victorias

Jadson Viera no continuará en Nacional . La derrota con Defensor Sporting de este viernes terminó de minar la confianza de la directiva tricolor en el entrenador , a quien ya había ratificado en el cargo dos semanas atrás, y ahora buscarán la contratación de Jorge Bava .

Nacional está noveno en el Torneo Apertura con 10 puntos , producto de tres victorias, un empate y tres derrotas, con ocho goles a favor y ocho en contra. A esta baja posición en la tabla y al bajo rendimiento se suman las derrotas clásicas contra Peñarol , tanto por la Supercopa Uruguaya como por el Apertura , que debilitaron la confianza de la hinchada y la directiva en un entrenador que contaba con la espalda de haber llegado a fines de 2025 para ser campeón uruguayo, y lograr ese objetivo.

Con un título de campeón uruguayo bajo el brazo , el ciclo de Jadson Viera como entrenador de Nacional fue corto: duró 144 días (o 4 meses y 21 días) en el cargo desde que fue contratado el 28 de octubre de 2025 hasta este sábado 21 de marzo.

Durante ese lapso dirigió un total de 12 partidos oficiales , en los que ganó cuatro partidos, empató cuatro y perdió los cuatro restantes . Solo ganó el 33% de los partidos , y obtuvo 16 de los 36 puntos en disputa , lo que representa un porcentaje del 44%.

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En su pasaje Nacional anotó 12 goles y recibió 11. El máximo goleador de su periodo fue Maximiliano Gómez con tres tantos, todos ellos anotados en el Apertura 2026.

El pasaje de Jadson Viera como DT de Nacional

Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central Nacional campeón 4 Nacional celebrando la obtención de la Liga AUF Uruguaya 2025, bajo el mando de Viera Foto: FocoUy

Jadson Viera asumió como DT tricolor para sustituir a Pablo Peirano y encarar los últimos dos partidos del Torneo Clausura de 2025, con el objetivo de ganar la Tabla Anual y llegar a las finales de la Liga AUF Uruguaya con ventaja. Nacional empató sus dos partidos, contra Cerro 0-0 y contra Defensor 1-1, resultados que le dieron la Anual por un punto arriba de Peñarol.

En las finales del campeonato Viera sorprendió a Peñarol en el primer partido con la inclusión de Christian Ebere y Gonzalo Carneiro, y sacó un empate 2-2 en el Campeón del Siglo. En la vuelta ganó 1-0 con gol de Ebere, para consagrarse campeón uruguayo en el Parque Central con solo cuatro partidos al mando.

Con la medalla de campeón, Viera preparó el año 2026 con varias altas que solicitó, y una pretemporada con pocos amistosos. Sin embargo, se llevó el primer golpe del 2026 al perder por penales la Supercopa Uruguaya ante un Peñarol que llegaba con varias bajas.

El tricolor se repuso de esa caída en la primera fecha del Apertura, venciendo 2-1 a Boston River en Florida. A la siguiente fecha volvió a dejar puntos y dudas en el empate ante Racing por 1-1 en el Gran Parque Central, pero ganó nuevamente el fin de semana siguiente, 1-0 ante Progreso en Durazno.

En la fecha 4 llegó el segundo gran golpe para el entrenador: la nueva derrota con Peñarol por 1-0 en el Parque. En ese momento la directiva no pensaba en la salida del DT, pero tras caer 3-1 de visitante ante un Juventud de Las Piedras alternativo en la fecha siguiente su continuidad se discutió en la directiva.

20260301 Peñarol Nacional Matías Arezo Torneo Apertura 2026, gol festejo. Foto: Gastón Britos/Focouy Matías Arezo celebra el gol con el que Peñarol derrotó a Nacional por el Torneo Apertura Foto: Gastón Britos/Focouy

El entrenador ganó tiempo al vencer 2-0 a Wanderers por la fecha 6, en una semana en la que Nacional celebró los equipos que le tocaron en el sorteo de la Copa Libertadores (Universitario, Coquimbo Unido y Deportes Tolima).

Sin embargo, la derrota 2-1 contra Defensor en el Franzini sentenció el final de la era Viera en Nacional, con un Apertura que parece alejarse, un rendimiento que no convenció y una Libertadores en el futuro cercano.