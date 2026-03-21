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Jadson Viera tras una nueva derrota de Nacional: confesó que fue una derrota que "duele" pero que tiene "fuerza" para seguir

Mirá lo que dijo el entrenador de Nacional, Jadson Viera, tras perder contra Defensor Sporting: solo habló con la televisión y no dio conferencia de prensa con los demás medios

21 de marzo de 2026 0:16 hs
Jadson Viera&nbsp;

Jadson Viera 

Foto: Gastón Britos/Focouy

El entrenador de Nacional, Jadson Viera, se vio visiblemente afectado tras la nueva derrota que sufrió su equipo en el Torneo Apertura. El DT se fue sin hablar con los medios radiales y escritos y tan solo se limitó a hablar con AUFTV, para la transmisión oficial.

"Fuimos en el segundo tiempo superados, no lo sentí al equipo en el segundo tiempo, nos costó, más allá de que sobre el final buscamos alguna situación, pero no tan clara. Una derrota que duele, volvemos a lo que fue la semana pasada, es la verdad, queríamos confirmar algunas cosas que no logramos, lo logramos en la semana. Ahora con tranquilidad, dentro de lo que se puede, ya tuvimos una charla con el plantel, iremos a la concentración y ver un poco cómo vienen estos días", manifestó.

Consultado sobre si siente fuerzas para seguir al frente de Nacional, Viera respondió: "Es que hay fuerza, lo que pasa es que a veces es el mal momento, nos está costando, nos está costando un poco más. Estamos convencidos porque hay un montón de cosas que veo en la semana, obviamente que me duelen este tipo de partidos, no me voy conforme en lo absoluto pero hay muchas cosas que veo bien y ellos también están haciendo un esfuerzo. Se ve que lo estamos armando este plantel de vuelta, una línea defensiva nueva, jugadores nuevos que les está costando de repente un poco más porque hemos logrado algo importante como para estar un poco más aliviados o un poco más tranquilos en los partidos, pero el momento es este y hay que dar la cara, hay que seguir trabajando y apoyar al plantel a muerte en todas las situaciones".

"Yo estoy bien, estoy bien", agregó ante una consulta similar.

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"Llegué en una situación no digo que complicada, ya pasó obviamente, pero hay un montón de cosas que veo bien, en entrenamientos, pero tenemos que seguir ajustando. Capaz puede ser un error mío haber cambiado y cambiar jugadores para encontrar el equipo, eso puede ser algo mío personal. En definitiva apoyar el plantel, darle para adelante y seguir laburando", concluyó.

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