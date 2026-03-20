Nacional ya tiene día, hora y fechas confirmadas para sus seis partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Conmebol dio a conocer este viernes por la tarde el fixture completo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y Nacional ya conoce día, hora y fecha para enfrentar a cada uno de sus rivales.

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El campeón uruguayo quedó emparejado con Universitario de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia.

Mirá en esta nota el análisis de los tres rivales que tendrá Nacional en el grupo.

Nacional ya sabía en qué semana iba a enfrentar a cada uno de esos rivales, pero recién este viernes de tarde conoció días exactos y horarios.