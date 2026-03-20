Conmebol dio a conocer este viernes por la tarde el fixture completo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y Nacional ya conoce día, hora y fecha para enfrentar a cada uno de sus rivales.
Nacional ya tiene día, hora y fechas confirmadas para sus seis partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores
Nacional jugará cuatro de sus seis partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores los miércoles mientras que los dos restantes encuentros serán en martes: mirá fechas, horarios y estadios