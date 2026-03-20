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El Observador / Copa Libertadores / FASE DE GRUPOS

Nacional ya tiene día, hora y fechas confirmadas para sus seis partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Nacional jugará cuatro de sus seis partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores los miércoles mientras que los dos restantes encuentros serán en martes: mirá fechas, horarios y estadios

20 de marzo de 2026 20:03 hs
Maximiliano Gómez celebra un gol para Nacional

Maximiliano Gómez celebra un gol para Nacional

Conmebol dio a conocer este viernes por la tarde el fixture completo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y Nacional ya conoce día, hora y fecha para enfrentar a cada uno de sus rivales.

Los antecedentes de Nacional contra los rivales de su grupo de Copa Libertadores: el tricolor estrenará su historial contra dos de sus tres contrincantes

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Fecha Hora uruguaya Rival Cancha
Miércoles 8 de abril 19.00 Coquimbo Unido Municipal Francisco Sánchez Rumoroso
Martes 14 de abril 19.00 Deportes Tolima Gran Parque Central
Miércoles 29 de abril 23.00 Universitario Monumental de Lima
Miércoles 6 de mayo 23.00 Deportes Tolima Manuel Murillo Toro
Miércoles 20 de mayo 19.00 Universitario Gran Parque Central
Martes 26 de mayo 21.30 Coquimbo Unido Gran Parque Central

Los dos primeros clasifican a octavos de final mientras que el tercero pasará a jugar playoffs de Copa Sudamericana.

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