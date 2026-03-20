Los antecedentes de Nacional contra los rivales de su grupo de Copa Libertadores: el tricolor estrenará su historial contra dos de sus tres contrincantes

Este jueves se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, y a Nacional le tocó un grupo que hizo que su vicepresidente, Flavio Perchman , festejara.

El tricolor fue sorteado en el Grupo B del torneo junto a Universitario de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia. Los dos primeros ganaron las ligas de sus respectivos países , mientras que el tercero es el último subcampeón colombiano y viene de clasificar tras eliminar a O'Higgins en la fase previa de la copa.

"Pedí a Universitario en el primero, en la segunda pedí Coquimbo y vino Coquimbo, y en la última mientras que no saliera Mirassol era cualquiera , lo dejé pronto", afirmó Perchman en una entrevista con Carve Deportiva, en la que remarcó que quedó "muy contento con el sorteo".

De sus rivales del grupo el tricolor solo tiene historial contra Universitario , varios de ellos por Copa Libertadores , pero nunca jugó contra Coquimbo o Deportes Tolima.

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El equipo chileno debutará en la Copa Libertadores, y solo cuenta con dos participaciones por Copa Sudamericana en su historial en 2021 (donde llegó a semifinales) y 2024. Nunca se enfrentó a un equipo uruguayo por competencias continentales.

Tolima, en tanto, tiene historia en los torneos internacionales. Jugará su onceava Libertadores (en la que llegó a semifinales en 1982), ya tiene once participaciones por Copa Sudamericana (con un paso por los cuartos de final en 2010) y jugó dos copas Conmebol en los 90.

Sin embargo, nunca se enfrentó con un equipo uruguayo en todas esas instancias, y ni siquiera registra amistosos con Nacional o Peñarol.

Los antecedentes de Nacional contra Universitario de Perú

Nacional y Universitario se enfrentaron un total de 12 ocasiones, seis de ellas por la Copa Libertadores. El equipo crema lidera el historial con seis victorias (cinco de ellas en amistosos), con tres partidos ganados por el tricolor y otros tres empates.

Según Atilio.uy, página web de estadística de Nacional, el primer cruce data del 3 de marzo de 1940, en un amistoso disputado en el Estadio Nacional de Lima. Universitario ganó 3-2, y siete días después volvió a vencer 2-1 en otro partido disputado en el mismo recinto. Atilio García anotó dos de los tres goles tricolores, y Roberto Porta puso el restante.

Pasaron 30 años para que ambos equipos volvieran a enfrentarse: fue otra vez en un amistoso y otra vez en el Estadio Nacional de Lima, con una tercera victoria para Universitario, esta vez por 1-0.

Los primeros cruces por Libertadores se dieron un año después, en la segunda fase (hoy semifinales) de la Copa Libertadores de 1971 que luego obtendría el tricolor.

Uruguayos y peruanos empataron 0-0 en Lima, y luego Nacional goleó al conjunto crema por 3-0 en el Estadio Centenario, con dos goles de Julio César Morales y otro tanto de Luis Artime.

0025965021.webp Nacional campeón de América en 1971

Un año después los equipos volvieron a enfrentarse en la segunda fase de la Libertadores, pero esta vez Universitario superó al albo. Le ganó 3-0 en Lima y luego rescató un empate 3-3 en el Centenario (con dos goles de Luis Cubilla y otro de Artime para el bolso). Universitario clasificó a su primera y única final de Libertadores, que perdió con Independiente.

En 1974 y 1992 los equipos volvieron a enfrentarse en partidos amistosos, ambos en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima, y ambos fueron ganados por los locales (1-0 y 3-1).

El último cruce por competencia oficial entre ambos ocurrió en la fase de grupos de la Libertadores de 2003. Nacional ganó 2-0 en el Centenario con goles de Marco Vanzini y Marcelo Guerrero, y luego sacó un valioso empate 2-2 en el Monumental de Lima con tantos de Fabián O'Neill y nuevamente Guerrero. El tricolor quedó afuera en los octavos de final de esa copa contra el Santos, luego finalista del torneo.

El último antecedente entre ambos equipos data de 2015, por la Copa Bandes de verano. El tricolor ganó 2-1 en el Centenario con anotaciones de Santiago Romero y Gonzalo Ramos y se llevó el trofeo amistoso.