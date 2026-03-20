"El culito de Flavio nunca se fue, pero ahora volvió": Perchman quedó "muy contento" con el sorteo de Nacional, contó lo que habló con Diego Aguirre y su mensaje a Jadson Viera

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , dijo estar “muy contento” con el grupo que le tocó a los tricolores en la Copa Libertadores 2026, aunque reconoció que no están en condiciones de “subestimar” a ningún rival.

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Los albos jugarán ante Universitario de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia .

Luego del complicado sorteo del año pasado, Perchman contó que volvió a celebrar haciendo el puñito tras ver el grupo que le tocó en esta ocasión.

“Sí, claro, cómo no. Pedí a Universitario en el primero, en la segunda pedí Coquimbo y vino Coqueimbo, y en la última mientras que no saliera Mirassol era cualquiera, lo dejé pronto”, dijo a radio Carve Deportiva.

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Además, fue consultado por su recordada frase del “culito de Flavio” y si había regresado con su fortuna en el sorteo de este jueves en Luque.

“(El culito) nunca se fue, pero ahora volvió. La verdad que estoy muy contento con el sorteo. Esto no quiere decir, nosotros no estamos en condiciones de subestimar a nadie, pero son rivales que si me dabas elegir al dos y tres, los elegía”, comentó.

El vice tricolor destacó que no le tocaron equipos de Brasil y Argentina. “Tengo que pensar cuándo en un grupo uruguayo no estuvieron ni argentinos ni brasileños en un grupo nuestro”, dijo.

Flavio Perchman, vicepresidente del Club Nacional de Football. Joaquín Ormando

Con respecto a sus rivales, dijo que vio recientemente a Tolima. “Vi el último partido, el de la clasificación, que se iban a penales y en la hora sacaron un contragolpe contra O’higgins, que se fue todo arriba a empatar, y en la hora les hizo el segundo. Típico cuadro colombiano: jugadores rápidos, morenos, atléticos, pero jugable”.

Perchman también dijo que le gustaba debutar de visitante en Chile, si bien no sabía si iban a jugar en Coquimbo o en Santiago.

El grupo de Peñarol y lo que habló con Diego Aguirre

El vice tricolor también fue consultado por el grupo de Peñarol y dio su punto de vista.

“Tiene un rival muy difícil que es Corinthians y jugable los otros dos, totalmente”, comentó. “Creo que a priori es un poquito superior Peñarol a Platense e Independiente de Santa Fe”.

“Pero los grandes no estamos bien, la realidad es esa”, comentó.

“Empezás a viajar... Ahora me decía Diego (Aguirre) que juegan el partido de Copa van a Colombia, Liverpool y después reciben a Platense. Son semanas complicadas”, agregó, sobre su charla con el DT aurinegro.

“En el caso nuestro tenemos dos viajes de línea y a Tolima seguramente iremos en charter”.

Lo que habló con Vairo y el mensaje a Jadson Viera

El vice albo vivió el sorteo junto al presidente tricolor Ricardo Vairo. “Cuando dije Universitario me dijo ‘no me aflojes ahora’”, contó. “Nos vino Coquimbo y dije esto es maravilloso”.

Además, reveló el mensaje que le envió al DT tricolor Jadson Viera antes del sorteo: “Le dije te voy a traer un buen grupo”.