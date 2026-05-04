El cambio de tres pasos que reduce infartos un 57% y alarga la vida

Un reciente estudio científico reveló que la combinación de tres pequeñas modificaciones diarias en el descanso, la alimentación y el movimiento físico tiene un impacto directo en la longevidad . La investigación demostró que estos ajustes mínimos logran reducir significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares graves.

El trabajo fue liderado por la Universidad de Sídney y publicado a principios de 2026 en la revista eClinicalMedicine, perteneciente al prestigioso grupo científico The Lancet , y en el European Journal of Preventive Cardiology. Los investigadores analizaron los datos de más de 53.000 adultos durante un período de ocho años para observar cómo interactúan los hábitos cotidianos.

El estudio observó que no es necesario realizar transformaciones radicales para obtener beneficios clínicos. De hecho, la investigación comprobó que sumar apenas cinco minutos adicionales de sueño, dos minutos de actividad física intensa y media porción extra de verduras al día se asocia con un año adicional de vida en personas con malos hábitos previos.

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El análisis determinó que existe una fórmula diaria que maximiza la protección del organismo. Los resultados indicaron que el riesgo de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares o insuficiencia cardíaca disminuye un 57% cuando se alcanza un equilibrio específico en la rutina.

Los parámetros óptimos identificados por los científicos incluyen:

Descanso: Dormir entre ocho y nueve horas por noche.

Dormir entre ocho y nueve horas por noche. Actividad física: Completar al menos 42 minutos diarios de ejercicio moderado a vigoroso, como caminar a paso ligero, cargar bolsas de compras o subir escaleras.

Completar al menos 42 minutos diarios de ejercicio moderado a vigoroso, como caminar a paso ligero, cargar bolsas de compras o subir escaleras. Nutrición: Mantener una dieta con un puntaje de calidad moderado, priorizando el consumo de vegetales.

El impacto acumulativo de los pequeños hábitos

Históricamente, la nutrición, el ejercicio y la higiene del sueño se han estudiado de forma aislada. Sin embargo, el equipo de investigación destacó que el verdadero impacto positivo surge de la combinación simultánea de estos tres factores.

El estudio concluyó que los cambios de comportamiento combinados y de menor escala son más sostenibles a largo plazo que intentar una modificación drástica en una sola área. De esta manera, el organismo experimenta una mejora integral que protege el sistema cardiovascular y prolonga los años de vida con buena salud.