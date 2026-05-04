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Intendencia de Montevideo comenzará este año la construcción de la "ciclovía al oeste" que unirá el Cerro con 18 de Julio

El trayecto tendrá una extensión total que rondará los 11 kilómetros, desde Camino Cibils y Carlos María Ramírez hasta el Centro

4 de mayo de 2026 5:00 hs
Bicisenda ciclovía
Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Intendencia de Montevideo iniciará este año las obras para construir la "ciclovía al oeste", que unirá el Cerro con el Centro, indicaron desde la comuna a El Observador.

Aún no se conoce la fecha estimada de finalización de las obras ni el trazado definitivo, pero sí que conectará Carlos María Ramírez y Camino Cibils con la Avenida 18 de Julio.

En ambos casos se conectará con otras estructuras existentes: en el Cerro con la bicisenda que circula por Camino Cibils hasta Paso de la Arena y en el Centro con la ciclovía de la principal avenida de la capital.

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La comuna ya tiene diseñado un boceto del trazado final, pero aún resta validarlo, indicaron. El trayecto tendrá una extensión total que rondará los 11 kilómetros.

Este es el primer proyecto que despliega la administración de Mario Bergara para ciclistas. El objetivo de la IM es pasar de 78 kilómetros actuales de infraestructuras a 100 kilómetros al final del periodo.

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En marzo, cuando el Departamento de Movilidad compareció ante la Junta Departamental por el Presupuesto, la responsable del área de Planificación de Movilidad, Patricia Abreu, fue consultada sobre esta ciclovía y detalló que su trazado combinará "muchas situaciones": "Todavía no sabemos cuánto nos va a costar, porque se combinan muchas situaciones: ir por un pavimento bueno, ir por vereda, en algunos lugares ir por veredas que tienen mucha diferencia de nivel y hay que salvarla… Entonces, no tenemos un número cerrado".

Además, contó que tanto esta obra como el resto de ciclovías a construir en el periodo “servirán para conectar la infraestructura ya existente y terminar de armar la red”.

En los próximos meses la IM presentará un Plan de Ciclovías y Bicisendas, que definirá los proyectos de este período y una agenda proyectada para el gobierno que viene.

En noviembre pasado, el director de Movilidad, Germán Benítez, dio pistas de cuáles podrían ser las otras obras para la red: "Tenemos proyectos que estamos evaluando: sobre Bulevar Artigas, en la parte que va desde el Obelisco hacia la Rambla; en Bulevar Batlle y Ordóñez, en un tramo de unos seis kilómetros; en la calle Coronel Raíz y en la calle José Pedro Varela; en esos dos casos van a ser entre 1.300 y 1.600 metros", dijo a la prensa.

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