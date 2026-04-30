Junta de Montevideo inició debate por préstamos millonarios; una edila "cambió el escenario" de votación, según blancos

No fue un buen comienzo. Este miércoles se instaló la comisión que analizará en la Junta Departamental de Montevideo los cinco préstamos millonarios que impulsa el intendente Mario Bergara y lo hizo entre discusiones, aunque ni llegaron a hablar de los temas de fondo.

No era una sesión que se anticipara caldeada, tan solo se preveía crear formalmente el espacio y establecer el cronograma. Sin embargo, el calendario generó discusión.

El objetivo de la bancada del Frente Amplio era analizar en tres sesiones los cinco préstamos a partir del 6 de mayo y votar todo el 21 de mayo. Desde la coalición reclamaron más tiempo para analizar cada uno de los cinco préstamos

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“Tomémonos tiempo para estudiar, no hay apuro. Votaron el cronograma de prepo. Si no logran encontrar acuerdos para un cronograma, no van a poder encontrar acuerdos para US$ 300 millones” , pronosticó el edil nacionalista Juan Ignacio Abdala a El Observador.

Finalmente los ediles del FA y el único colorado, Federico Paganini, aprobaron el calendario con cuatro sesiones para recibir a los directores de la IM responsables de cada área. La fecha de inicio y finalización se mantuvo como pretendía el FA.

Los préstamos buscan atender las denominadas “prioridades ciudadanas” que estableció la IM: el arreglo de calles y veredas, el nuevo plan de limpieza, la extensión del saneamiento y la revitalización de la Ciudad Vieja.

Cada uno se votará por separado y se necesitan 21 votos en el plenario, por lo que el oficialismo precisa cuatro votos opositores.

Hace un mes, la ecuación parecía más sencilla para el ejecutivo departamental. En los pasillos se hablaba de que los tres ediles de la lista 22 del Partido Nacional podrían acceder a votar los préstamos y el FA solo precisaba un voto más. Sin embargo, semanas atrás “cambió el escenario”, según términos de varios dirigentes blancos.

La edila Laura Soto, que integraba el grupo de tres ediles de la lista 22 bajo el liderazgo de Santiago Caramés, decidió abrirse del sector y declararse independiente.

“(En el FA) tenían convencimiento de que tenían los cuatro votos y ahora son conscientes que no lo tienen”, dijo el edil blanco Gabriel Cunha, haciendo alusión a los ediles de la 22 y a un aparente acercamiento del FA con el colorado Paganini. El coordinador de la bancada frenteamplista Gonzalo Zuvela no coincidió: “Nunca contamos con esos votos. Lo que tenemos que hacer ahora es utilizar estos 15 días para buscar esos cuatro votitos”.

Tampoco se lo tomó a bien Paganini: “Ellos (los blancos de la lista 1) también tienen reuniones en la intendencia”, respondió, y llamó a “no tener de rehénes a los montevideanos” y “no amputarse” la posibilidad de votar los préstamos.

Para Cunha, el tema no se debe definir "con ediles díscolos", sino "en función de la definición que tomen los partidos". "Evidentemente es un tema demasiado profundo para que se habilite a que alguna persona vote sola, hablamos del departamento que queremos”, enfatizó.

Soto, que en diálogo con El Observador no adelantó si votará o no los préstamos, manifestó una postura similar: “Para este tema lo mejor es llegar a un resultado como partido. Estamos estudiando y trabajando en pos de hacernos con más información sobre los préstamos”.