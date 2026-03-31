Radiografía de la coalición en la Junta de Montevideo: dónde busca el FA los cuatro votos para aprobar los préstamos millonarios

Unidos por la coalición, pero separados por los líderes y por los perfiles más y menos dialoguistas, los ediles blancos y colorados de Montevideo se enfrentarán en las próximas semanas a uno de sus principales desafíos del quinquenio: definir si apoyan o no los préstamos millonarios que el intendente Mario Bergara quiere solicitar para las denominadas “prioridades ciudadanas”.

Esta semana comienza -oficialmente- el debate dentro de la coalición para definir qué hará cada bancada con respecto a los cinco préstamos. Sin embargo, las negociaciones iniciadas por la IM y la bancada frenteamplista con los ediles opositores comenzó “hace meses”, indicaron desde el FA.

Los créditos, por un total de US$ 300 millones , buscan financiar el arreglo de calles y veredas, el nuevo plan de limpieza, la extensión del saneamiento y la revitalización de la Ciudad Vieja.

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Cada préstamo se vota individualmente y en todos los casos se precisan 21 votos en la Junta Departamental, los 17 del Frente Amplio y cuatro opositores. Al menos hasta abril continuarán las negociaciones de la administración con los ediles y los alcaldes para obtener los apoyos necesarios.

Entre ellos, el préstamo para el saneamiento tiene altas chances de ser aprobado, ya que en el oficialismo y la oposición coinciden en que contará con los votos. Es el más cuantioso de todos (US$ 92 millones). Sería el séptimo préstamo consecutivo que se obtiene con el BID para este tema que, por su gran inversión, en la coalición también se entiende razonable que se financie con préstamos a largo plazo y no con el presupuesto ordinario de la comuna.

En la otra vereda, el de limpieza se presenta -al menos en la previa- como el más complicado.

Los 14 ediles que integran la bancada de la coalición, se podrían dividir, al menos, en cuatro grupos.

La mayoría blanca

Entre los 14 ediles, hay una mayoría de nueve que se puede definir como la menos proclive a respaldar los préstamos. Son los ediles de la lista 1 del Partido Nacional que lidera el senador y exaspirante a intendente Martín Lema.

FGI07102025_0091_1 Bancada de la lista 1 del Partido Nacional Federico Gutierrez / FocoUy

Presumiblemente, esta bancada es donde el FA tendrá más dificultades para acceder a los votos que necesita. De todas formas, desde el grupo aclararon a El Observador que no se utilizará la “disciplina partidaria”, por lo que podría haber algún representante que se defina por votar algún proyecto.

Dentro del grupo también hay matices. Por ejemplo, el edil Diego Rodríguez ya anunció que no votará ninguno de los préstamos.

La 22, ¿el socio?

El socio indispensable que debe conseguir el gobierno de Bergara.

FGI07102025_0008_1 Ediles Nicolás Hernández, Laura Soto y Joaquín Campos Federico Gutiérrez, FocoUy

Liderados por el blanco Santiago Caramés, los tres ediles de la lista 22 -Nicolás Hernández, Laura Soto y Joaquín Campos- "son los que tienen mayor predisposición a negociar”, resumió una fuente del Partido Nacional.

De hecho, en los pasillos de la Junta Departamental hay un rumor que se repite entre ediles, dirigentes y asesores coalicionistas y frenteamplistas: el acuerdo de la lista con el FA ya es un hecho. Esto fue descartado desde la lista 22, pese a que si se mostraron "abiertos, sin dudas, a estudiar todo".

El gobierno frenteamplista sabe el rol clave de estos tres ediles. Prueba de ello es que la mayoría de las propuestas presentadas por este sector en el presupuesto fueron tomadas por la administración. “No fue casualidad”, reconoció un frenteamplista.

El único colorado

Solo con los eventuales tres votos de la lista 22 no alcanzaría para aprobar los préstamos, por lo que la IM deberá conseguir al menos un voto más.

Uno de ellos podría ser el del único edil colorado de la Junta, Federico Paganini, que integra el sector UJR del partido, que tiene como referente al diputado suplente Diego Riveiro y responde al senador Andrés Ojeda.

hvchgf Federico Paganini Junta Departamental

En diálogo con El Observador, Paganini dijo que “si la propuesta cumple con los requisitos esenciales que necesita Montevideo, es una propuesta que seduce”.

Sin embargo, aclaró: “Aún no hemos hecho el análisis de la sustancia, sería irresponsable adelantar una postura”. En este sentido, cuestionó que el edil blanco Rodríguez sí haya marcado una posición contraria, cuando desde la coalición habían acordado no expresarse sobre el tema hasta analizar el tema en bancada.

El Partido Colorado, aclaró Paganini, tendrá “su análisis propio y sus propuestas propias”.

Fuentes del partido indicaron que, si bien se mantiene una postura “muy crítica” con la gestión de las administraciones frenteamplistas en la IM, tampoco se aplicará una disciplina partidaria para impedir el voto del edil, en caso de que luego del estudio de los préstamos se crea conveniente votarlos.

El “independiente” que puede tener la llave

De origen batllista y presente “independiente”, el edil Guillermo Kruse puede tener la llave para destrabar los préstamos.

kruse Edil Guillermo Kruse Junta Departamental

Su sector -votó dentro del Partido Nacional- es “coalicionista”, dijo Kruse a El Observador, y lo integran afiliados a los partidos Nacional y Colorado. Mantiene buen vínculo con Lema.

Kruse aclaró que está dispuesto a votar “algunos de los cinco” préstamos, pero no todos. No habrá “cheques en blanco”, pero sí está “dispuesto a obras concretas”.

Por ejemplo, mencionó que en alguno de los préstamos -posiblemente el de veredas- le gustaría incluir la reparación de la Rambla Sur, que en los últimos años ha tenido varios derrumbes.

El préstamo que no le “cierra del todo” es el de Ciudad Vieja, aunque sí “la parte patrimonial”. Kruse pretende ampliar el espacio a atender a la zona de La Aguada, por ejemplo sobre las inmediaciones de la Estación Central.

Kruse tiene “más que claro” el peso que puede tener su voto. “Yo no integraba la lista oficial (lista 1). Tuve que ganarme el voto. Estoy acá porque elegí el mejor candidato y por mi trabajo personal”, dijo.