Bergara anunció caída del 70% en el déficit de la intendencia; Adeom paró y se movilizó dentro de la IM por "recortes"

El intendente de Montevideo , Mario Bergara, anunció este martes la reducción del 70% del déficit operativo de la comuna capitalina en el año 2025, con respecto al balance del año anterior.

Según los datos presentados por la IM , el déficit operativo se redujo de US$ 60 millones a US$ 18 millones.

“Es una muy buena noticia. A partir de la gestión del año pasado hemos tenido resultados más favorables. Esta sustantiva mejora coloca un ordenamiento financiero que nos da mucha tranquilidad ”, dijo el intendente en rueda de prensa.

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Para el jerarca frenteamplista, esta noticia es la “plataforma” para “poder afrontar con confianza, compromiso y entusiasmo” las políticas futuras, que tendrán su eje en el presupuesto departamental -ya aprobado- y en los cinco préstamos que busca pedir la intendencia.

Los cinco créditos, por un total de US$ 300 millones, buscan atender las denominadas “prioridades ciudadanas”: arreglo de calles y veredas, el nuevo plan de limpieza, extensión del saneamiento y revitalización de la Ciudad Vieja.

Estos préstamos deben ser aprobados por una mayoría especial de la Junta Departamental que requiere al menos cuatro votos de ediles de la coalición.

Medidas antipáticas y paro de Adeom

Consultado sobre cómo se había llegado a la reducción del déficit, el intendente destacó “ajustes en la gestión” a partir del “paquete de medidas de ordenamiento financiero” que se anunció en setiembre de 2025. “Como dijimos en su momento, no era simpático ni para empresas ni para trabajadores, pero evidentemente dio en buena medida su fruto”, destacó.

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Minutos antes de que Bergara anunciara el resultado fiscal, en el mismo piso de la intendencia, el sindicato de municipales (Adeom) realizó una movilización -con paro de una hora entre las 11:00 y las 12:00- cuestionando los “recortes” que rigen desde el año pasado y, al menos hasta este 31 de marzo.

Dos de las principales medidas de ahorro que implementó Bergara en setiembre fueron la reducción de un 40% de las horas extra y un 30% de los sexto día.

Bajo el grito “más trabajadores, menos asesores”, el grupo de manifestantes tomó el segundo piso del Palacio Municipal, donde está ubicado la oficina del intendente y de la secretaría general.

Son semanas conflictivas entre Adeom y la IM. Además de los denunciados recortes de horas extra y sexto día, continúa la negociación, hasta ahora infructuosa, por un convenio colectivo quinquenal.

El intendente reiteró este martes que no hay punto de acuerdo y que espera “algún tipo de propuesta” de parte del sindicato.

En la primera semana de abril habrá una nueva asamblea general de afiliados y el 14 de abril será la nueva reunión tripartita con intervención del Ministerio de Trabajo.