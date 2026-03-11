Industria propuso acordar con las intendencias para que prioricen la compra de pórtland a Ancap

La ministra de Industria, Fernanda Cardona , propuso este miércoles al intendente de Paysandú y presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera , avanzar en un acuerdo para que los gobiernos departamentales prioricen la compra de pórtland producido por Ancap .

Según la jerarca, una medida de este tipo permitiría mejorar la ecuación económica del negocio estatal , actualmente bajo un proceso de reestructuración por sus niveles de pérdida.

El planteo se realizó durante una reunión en la que también participaron ediles y diputados sanduceros, donde el eje central fue el futuro de la planta de pórtland de Paysandú .

"Un acuerdo de este tipo podría colaborar con mejorar la ecuación del negocio ", afirmó Cardona en declaraciones consignadas por Presidencia, tras el encuentro en el que se analizó la intención del gobierno de acabar con el déficit del sector.

Por su parte, el intendente Nicolás Olivera se mostró afín a la voluntad del Poder Ejecutivo de sanear las cuentas de la empresa estatal, aunque condicionó su postura a la preservación de la actividad en su departamento.

"Estamos de acuerdo en dejar de perder dinero con el pórtland, pero el costo no lo puede pagar el departamento de Paysandú", señaló el jefe comunal en rueda de prensa.

La preocupación local surge ante la posibilidad de que Ancap traslade a parte de la plantilla de la planta sanducera hacia el departamento de Lavalleja (Minas). Al respecto, Cardona ratificó su intención de trabajar en una "mesa especial" que tenga como objetivo defender tanto los puestos de trabajo como la viabilidad del negocio del pórtland.

Durante la reunión, Olivera y Cardona también abordaron la situación general de Paysandú en materia de industria y las cifras de desempleo que afectan a la zona.