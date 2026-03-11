Un empresario se dio cuenta de que lo querían estafar, grabó la maniobra en vivo y descubrió a los ladrones

Un empresario de Mercedes denunció en redes sociales que fue víctima de un intento de estafa a través de una maniobra que incluyó llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp en los que los delincuentes se hicieron pasar por clientes y por funcionarios bancarios .

Se trata de Emanuel Borges , propietario de una empresa dedicada a la fabricación e instalación de aberturas de aluminio. Según relató, todo comenzó cuando una persona lo contactó con el supuesto interés de contratar sus servicios para colocar puertas y ventanas. En ese contexto, Borges le proporcionó su número de cuenta en el Banco República (BROU) .

Poco después de ese primer contacto, el supuesto cliente lo llamó por teléfono y le planteó una situación urgente: su esposa había intentado transferirle 19.200 pesos , pero —según dijo— por error había enviado 19.200 dólares .

MONTEVIDEO Caso Jonathan Correa: el prontuario que tenía el padre que asesinó a su hijo a golpes

Durante la conversación, el estafador insistía para que el comerciante no cortara el contacto. “ No me vayas a bloquear, Borges ”, le decía, mientras enviaba por WhatsApp comprobantes de transferencia que aparentaban ser reales.

Sin embargo, Borges verificó su cuenta bancaria y comprobó que no había recibido ningún dinero. Los delincuentes argumentaron que la transferencia demoraría en acreditarse porque se trataba de una operación entre bancos distintos (Santander y BROU) y que el monto recién aparecería al día siguiente.

El comerciante registró esa primera parte del intento de estafa en un video que luego publicó en redes sociales.

Embed

Un falso funcionario del BROU

La maniobra continuó minutos más tarde con un nuevo llamado telefónico. En esta ocasión, otro hombre se presentó como funcionario del BROU.

El falso bancario le aseguró que la supuesta titular de la cuenta desde la que se había realizado la transferencia había presentado una denuncia, lo que podía derivar en la cancelación temporal de la cuenta de Borges.

Embed

Para evitar esa situación, el hombre le ofreció una supuesta solución. “Es para que no te veas perjudicado por un error que no cometiste”, le dijo.

Según explicó durante la conversación, la denunciante se encontraba en línea con su banco y él se encargaría de “liberar la transferencia” para que Borges pudiera devolver el dinero y así dejar sin efecto la denuncia.

El enlace falso para acceder a la cuenta

Una vez dentro de la página, el interlocutor le indicó que debía ingresar la suma de dinero, su número de cédula y “la contraseña que usa en la app o en la web”.

Si el comerciante hubiera completado esos datos, los delincuentes habrían podido registrarse en su cuenta bancaria para acceder a su dinero.

“No va a haber plata que pague la enfermedad que van a tener”

Borges advirtió la maniobra antes de proporcionar la información y les hizo saber a los estafadores que había descubierto el intento de fraude.

Tras difundir los videos en redes sociales, Borges pidió a otras personas que estén alertas ante este tipo de maniobras.

“No va a haber plata que pague la enfermedad que van a tener”, les dijo.

En ese momento, los delincuentes cortaron la comunicación y borraron los mensajes del chat. Según relató el empresario, antes de desaparecer enviaron un mensaje de despedida con insultos.

“Tengan cuidado, coméntelo entre amigos, porque lamentablemente esto pasa mucho”, advirtió el comerciante, quien contó que tiempo atrás estuvo cerca de caer en una estafa similar.