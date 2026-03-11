Dólar
PEÑAROL

A Diego Aguirre le comunicaron oficialmente la lesión de otro jugador de Peñarol que se perderá tres partidos, mientras confirmaron que Nahuel Herrera se operará el hombro

El entrenador carbonero ya piensa en Albion, el próximo rival, mientras reza para que no se sumen más lesionados

11 de marzo 2026 - 12:17hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Peñarol entrena en la tarde de este miércoles en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, lindera al Estadio Campeón del Siglo, para comenzar a delinear el equipo titular para el partido del sábado de visitante ante Albion en el Estadio Centenario a la hora 20.30.

El primero había regresado unos minutos en el clásico ante Nacional, mientras que el volante, no juega desde la primera fecha cuando se lesionó ante Montevideo City Torque.

La lesión de Laxalt y Herrera al quirófano

Luego de la resonancia magnética a la que fue sometido el lunes y de una charla que mantuvieron este martes, de común acuerdo la sanidad de Peñarol y Nahuel Herrera decidieron que se operará el hombro derecho, el mismo que se había lesionado contra Nacional en la primera jugada del primer clásico final de la Liga AUF Uruguaya 2025, y que ahora se resintió ante Danubio.

Esto dejará al futbolista fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de las 10 fechas que restan del Torneo Apertura, por lo menos.

Por su parte, los estudios realizados a Diego Laxalt indicaron que existe un pequeño desgarro en el aductor izquierdo.

Esto hará que el lateral-volante fuera de las canchas por al menos, tres encuentros, según lo que indicó una fuente del club a Referí.

Peñarol Diego Aguirre Nahuel Herrera Diego Laxalt Albion Danubio

