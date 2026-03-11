Dólar
Liga Uruguaya de Básquetbol

Liga Uruguaya de Básquetbol: Biguá venció a Urunday y se afianza en la punta del Reclasificatorio, y Unión Atlética ganó tras la quita de cinco puntos

Biguá tiene 37 puntos y está primero en el Reclasificatorio, cinco unidades por delante de Urunday Universitario

11 de marzo 2026 - 9:08hs
Imagen del partido entre Urunday y Biguá

Imagen del partido entre Urunday y Biguá

Foto: Urunday Universitario

Este martes por la noche se disputó la segunda fecha del Reclasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), que da dos lugares en los playoffs y define los dos descensos al Metro, con la victoria de Biguá por 84-79 a Urunday Universitario como el partido destacado.

El pato se hizo fuerte en el Prado desde el comienzo del partido, con un primer cuarto que se llevó por 29-19, y luego mantuvo esa ventaja de diez hasta el final del tercer cuarto.

Urunday llegó a dar vuelta el marcador 77-76 a falta de poco más de un minuto, pero un triple y dos libres de Matías Espinosa volvieron a inclinar la balanza a favor del visitante.

Biguá alcanzó los 37 puntos, que lo tienen primero en el Reclasificatorio cinco unidades por delante del estudioso, su más inmediato perseguidor.

Jhery Matos fue el máximo anotador del pato con 19 puntos y 4 asistencias, secundado por un Espinosa que sumó 18 tantos y otras 4 asistencias. En Urunday Randy Rickards puso 15 tantos, mientras que Bruno Curadossi aportó 10 unidades, 8 rebotes y 8 asistencias.

Unión Atlética venció a Welcome tras la quita de puntos y sueña con los playoffs

HDF1fVuXMAE_2WZ
Imagen del partido entre Uni&oacute;n Atl&eacute;tica y Welcome

Imagen del partido entre Unión Atlética y Welcome

En otro de los partidos de este martes, Unión Atlética superó con autoridad 104-91 a Welcome, días después de la quita de cinco puntos que sufrió por los incidentes ocurridos luego del clásico con Malvín por la última fecha de la fase regular.

La UA sentenció el partido en el primer tiempo, que se llevó con un parcial de 61-40. A pesar de que Welcome se llevó el tercer chico por 29-21 y achicó distancias, nunca estuvo cerca de sacarle la victoria a los de Nuevo Malvín.

Quatarrius Wilson fue la figura de Unión, con 23 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. En la W resaltó Rashad Hassan, con 27 tantos y 5 rebotes.

Con la victoria, Unión Atlética alcanzó los 31 puntos y se metió en el tercer lugar del Reclasificatorio. Welcome está penúltimo, en zona de descenso, con 28 unidades.

Goes superó a Cordón y mira ambos extremos de la tabla

HDIEsbHXoAAXBnS
El equipo de Goes antes de enfrentar a Cord&oacute;n

El equipo de Goes antes de enfrentar a Cordón

Goes venció 94-87 a Cordón de local, se alejó de los dos equipos en zona de descenso y mira de reojo la pelea por los playoffs.

El misionero sacó diferencias en el primer cuarto, con un parcial de 29-18, pero Cordón achicó distancias en el segundo con un 27-23 que lo dejó a cinco puntos al final de la primera mitad. Los del puente estuvieron varias veces cerca en el marcador, pero Goes se mantuvo en ventaja durante todo el segundo tiempo y se llevó el partido.

Justin Strings aportó 24 puntos para el locatario, mientras que en Cordón Alphonso Willis sumó 21 puntos y 6 rebotes.

Goes alcanzó los 30 puntos con esta victoria, que lo deja dos puntos por encima de Welcome en la zona de descenso y dos por debajo de Urunday, en zona de playoffs. Cordón tiene 26 puntos y está último.

Así está tabla del Reclasificatorio, con la quita de puntos a Unión Atlética

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA
Biguá 37 24 13 11 2.114 2.107
Urunday Universitario 32 23 9 14 2.035 1.983
Unión Atlética** 31 24 12 12 1.998 1.989
Goes 30 23 7 16 1.891 2.047
Welcome 28 24 4 20 1.941 2.284
Cordón* 26 24 4 20 1.941 2.266

*Sufrió la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cinco puntos por los incidentes ante Malvín

Temas:

Liga Uruguaya de Básquetbol Biguá Urunday Universitario Unión Atlética

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

La nueva versión de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya: Muslera, Canobbio, y la ausencia de futbolistas de la liga local en la fecha FIFA de marzo

Maximiliano Gómez
APERTURA

La razón por la cual Nacional enfrentará a Wanderers el viernes y no el sábado por el Torneo Apertura

Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas
DERECHOS DE TV

Fallo de la Comisión de Defensa de la Competencia: AUF y Tenfield celebran el resultado del primer estudio del contrato de los derechos de TV

Festejo de Federico Valverde con Real Madrid
CHAMPIONS LEAGUE

La sugestiva prohibición de Real Madrid de Federico Valverde a sus hinchas para el partido ante Manchester City por la Champions League

