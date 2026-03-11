Liga Uruguaya de Básquetbol: Biguá venció a Urunday y se afianza en la punta del Reclasificatorio, y Unión Atlética ganó tras la quita de cinco puntos

Este martes por la noche se disputó la segunda fecha del Reclasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , que da dos lugares en los playoffs y define los dos descensos al Metro, con la victoria de Biguá por 84-79 a Urunday Universitario como el partido destacado.

El pato se hizo fuerte en el Prado desde el comienzo del partido, con un primer cuarto que se llevó por 29-19 , y luego mantuvo esa ventaja de diez hasta el final del tercer cuarto.

Urunday llegó a dar vuelta el marcador 77-76 a falta de poco más de un minuto, pero un triple y dos libres de Matías Espinosa volvieron a inclinar la balanza a favor del visitante.

Biguá alcanzó los 37 puntos , que lo tienen primero en el Reclasificatorio cinco unidades por delante del estudioso, su más inmediato perseguidor.

LIGA URUGUAYA Liga Uruguaya de Básquetbol: se definieron los seis clasificados a la Liguilla, mirá resultados y posiciones

LUB Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada comenzó la Liguilla con una victoria ante Peñarol, y Hebraica Macabi superó a Defensor Sporting

Jhery Matos fue el máximo anotador del pato con 19 puntos y 4 asistencias, secundado por un Espinosa que sumó 18 tantos y otras 4 asistencias. En Urunday Randy Rickards puso 15 tantos, mientras que Bruno Curadossi aportó 10 unidades, 8 rebotes y 8 asistencias.

Unión Atlética venció a Welcome tras la quita de puntos y sueña con los playoffs

HDF1fVuXMAE_2WZ Imagen del partido entre Unión Atlética y Welcome Foto: Unión Atlética (X)

En otro de los partidos de este martes, Unión Atlética superó con autoridad 104-91 a Welcome, días después de la quita de cinco puntos que sufrió por los incidentes ocurridos luego del clásico con Malvín por la última fecha de la fase regular.

La UA sentenció el partido en el primer tiempo, que se llevó con un parcial de 61-40. A pesar de que Welcome se llevó el tercer chico por 29-21 y achicó distancias, nunca estuvo cerca de sacarle la victoria a los de Nuevo Malvín.

Quatarrius Wilson fue la figura de Unión, con 23 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. En la W resaltó Rashad Hassan, con 27 tantos y 5 rebotes.

Con la victoria, Unión Atlética alcanzó los 31 puntos y se metió en el tercer lugar del Reclasificatorio. Welcome está penúltimo, en zona de descenso, con 28 unidades.

Goes superó a Cordón y mira ambos extremos de la tabla

HDIEsbHXoAAXBnS El equipo de Goes antes de enfrentar a Cordón Foto: Goes (X)

Goes venció 94-87 a Cordón de local, se alejó de los dos equipos en zona de descenso y mira de reojo la pelea por los playoffs.

El misionero sacó diferencias en el primer cuarto, con un parcial de 29-18, pero Cordón achicó distancias en el segundo con un 27-23 que lo dejó a cinco puntos al final de la primera mitad. Los del puente estuvieron varias veces cerca en el marcador, pero Goes se mantuvo en ventaja durante todo el segundo tiempo y se llevó el partido.

Justin Strings aportó 24 puntos para el locatario, mientras que en Cordón Alphonso Willis sumó 21 puntos y 6 rebotes.

Goes alcanzó los 30 puntos con esta victoria, que lo deja dos puntos por encima de Welcome en la zona de descenso y dos por debajo de Urunday, en zona de playoffs. Cordón tiene 26 puntos y está último.

Así está tabla del Reclasificatorio, con la quita de puntos a Unión Atlética

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA Biguá 37 24 13 11 2.114 2.107 Urunday Universitario 32 23 9 14 2.035 1.983 Unión Atlética** 31 24 12 12 1.998 1.989 Goes 30 23 7 16 1.891 2.047 Welcome 28 24 4 20 1.941 2.284 Cordón* 26 24 4 20 1.941 2.266

*Sufrió la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cinco puntos por los incidentes ante Malvín