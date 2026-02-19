Welcome sorprendió a Biguá y lo sacó de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol: conocé los cuatro partidos que se juegan este jueves
Nacional, Malvín, Aguada, Unión Atlética y Defensor Sporting tienen todos 32 puntos a falta de una fecha por disputarse, con cuatro puestos disponibles para la Liguilla
19 de febrero 2026 - 7:40hs
La hinchada y los jugadores de Welcome celebran la victoria contra Biguá
Este miércoles comenzó la última fecha de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), con la sorpresiva victoria de Welcome 86-81 sobre Biguá, uno de los seis equipos que estaba peleando para meterse en la Liguilla.
La W lo arrancó ganando de visitante con un primer tiempo que finalizó 38-27, pero el pato levantó en los dos siguientes cuartos y, con un marcador de 44-33, llevó el partido al tiempo suplementario. Allí Welcome se volvió a hacer fuerte y con un 15-10 se llevó el partido.
Rashad Hassan fue la figura de la W con 26 puntos y 17 rebotes. Deshone Hicks destacó en Biguá con 27 tantos, 6 rebotes y 4 asistencias.
Con esta derrota, Biguá llegó a 33 puntos, con los que quedó afuera de la Liguilla y deberá jugar el Reclasificatorio, que da dos cupos a los Playoffs y dos al descenso.
Era uno de los seis equipos que llegó a la última fecha con 32 puntos, junto a Nacional, Malvín, Aguada, Unión Atlética y Defensor Sporting, y sabe que aún con la derrota de alguno de estos equipos no quedará entre los seis mejores.
Welcome, en tanto, alcanzó los 26 puntos y se mantiene penúltimo en la tabla, pero se alejó del colista Cordón (con 22 unidades) y se acercó a Goes, el último fuera de la zona de descenso con 27 puntos.
Los cuatro partidos de este jueves
Nacional, Malvín, Aguada, Unión Atlética y Defensor Sporting tienen todos 32 puntos a falta de una fecha por disputarse. De estos cinco conjuntos saldrán los cuatro clasificados restantes a la Liguilla, y algunos de ellos se cruzarán en esta última fecha.
Uno de esos partidos será el clásico entre Malvín y Unión Atlética, que se enfrentarán este jueves a las 20:15 en el gimnasio del playero. El otro será el de Defensor Sporting y Aguada, que jugarán a la misma hora en la cancha de Welcome.
En ese horario se jugarán otros dos partidos, uno de ellos involucrado en el séxtuple empate: Nacional jugará contra Cordón de local, mientras que Peñarol visitará a Urunday Universitario (dos puntos por debajo de los seis equipos que pelean entrar a la Liguilla, y por lo tanto sin chances).
Peñarol, con 37 puntos, y Hebraica Macabi, con 34, ya están clasificados a la siguiente ronda. El macabeo cerrará su fase regular contra Goes el viernes, también a las 20:15 y en el estadio del misionero.
Días, horarios y canchas de los partidos restantes de la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol
DÍA
HORA
PARTIDO
CANCHA
Jueves 19 de febrero
20:15
Defensor Sporting vs Aguada
Welcome
Jueves 19 de febrero
20:15
Malvín vs Unión Atlética
Malvín
Jueves 19 de febrero
20:15
Nacional vs Cordón
Nacional
Jueves 19 de febrero
20:15
Urunday Universitario vs Peñarol
Urunday Universitario
Viernes 20 de febrero
20:15
Goes vs Hebraica Macabi
Goes
Así está la tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol antes de la última fecha