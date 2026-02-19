Dólar
Básquetbol / LUB

Welcome sorprendió a Biguá y lo sacó de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol: conocé los cuatro partidos que se juegan este jueves

Nacional, Malvín, Aguada, Unión Atlética y Defensor Sporting tienen todos 32 puntos a falta de una fecha por disputarse, con cuatro puestos disponibles para la Liguilla

19 de febrero 2026 - 7:40hs
La hinchada y los jugadores de Welcome celebran la victoria contra Biguá

Este miércoles comenzó la última fecha de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), con la sorpresiva victoria de Welcome 86-81 sobre Biguá, uno de los seis equipos que estaba peleando para meterse en la Liguilla.

La W lo arrancó ganando de visitante con un primer tiempo que finalizó 38-27, pero el pato levantó en los dos siguientes cuartos y, con un marcador de 44-33, llevó el partido al tiempo suplementario. Allí Welcome se volvió a hacer fuerte y con un 15-10 se llevó el partido.

Rashad Hassan fue la figura de la W con 26 puntos y 17 rebotes. Deshone Hicks destacó en Biguá con 27 tantos, 6 rebotes y 4 asistencias.

Con esta derrota, Biguá llegó a 33 puntos, con los que quedó afuera de la Liguilla y deberá jugar el Reclasificatorio, que da dos cupos a los Playoffs y dos al descenso.

Santiago Vidal y Agustín Méndez
LUB

Así se juega la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, con seis equipos empatados que pelean por cuatro cupos en la Liguilla: días, horarios y canchas

Santiago Vidal en el partido entre Aguada y Hebraica
LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada venció a Hebraica y Unión Atlética sorprendió a Nacional, para dejar la clasificación a la Liguilla al rojo vivo

Era uno de los seis equipos que llegó a la última fecha con 32 puntos, junto a Nacional, Malvín, Aguada, Unión Atlética y Defensor Sporting, y sabe que aún con la derrota de alguno de estos equipos no quedará entre los seis mejores.

Welcome, en tanto, alcanzó los 26 puntos y se mantiene penúltimo en la tabla, pero se alejó del colista Cordón (con 22 unidades) y se acercó a Goes, el último fuera de la zona de descenso con 27 puntos.

Los cuatro partidos de este jueves

santiago vidal aguada hebraica macabi liga uruguaya de básquetbol lub 20260216

Nacional, Malvín, Aguada, Unión Atlética y Defensor Sporting tienen todos 32 puntos a falta de una fecha por disputarse. De estos cinco conjuntos saldrán los cuatro clasificados restantes a la Liguilla, y algunos de ellos se cruzarán en esta última fecha.

Uno de esos partidos será el clásico entre Malvín y Unión Atlética, que se enfrentarán este jueves a las 20:15 en el gimnasio del playero. El otro será el de Defensor Sporting y Aguada, que jugarán a la misma hora en la cancha de Welcome.

En ese horario se jugarán otros dos partidos, uno de ellos involucrado en el séxtuple empate: Nacional jugará contra Cordón de local, mientras que Peñarol visitará a Urunday Universitario (dos puntos por debajo de los seis equipos que pelean entrar a la Liguilla, y por lo tanto sin chances).

Peñarol, con 37 puntos, y Hebraica Macabi, con 34, ya están clasificados a la siguiente ronda. El macabeo cerrará su fase regular contra Goes el viernes, también a las 20:15 y en el estadio del misionero.

Días, horarios y canchas de los partidos restantes de la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

DÍA HORA PARTIDO CANCHA
Jueves 19 de febrero 20:15 Defensor Sporting vs Aguada Welcome
Jueves 19 de febrero 20:15 Malvín vs Unión Atlética Malvín
Jueves 19 de febrero 20:15 Nacional vs Cordón Nacional
Jueves 19 de febrero 20:15 Urunday Universitario vs Peñarol Urunday Universitario
Viernes 20 de febrero 20:15 Goes vs Hebraica Macabi Goes

Así está la tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol antes de la última fecha

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS JUGADOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA
Peñarol* 37 21 18 3 1.833 1.528
Hebraica Macabi 34 21 13 8 1.763 1.707
Biguá 33 22 11 11 1.944 1.954
Nacional* 32 21 13 8 1.905 1.753
Malvín* 32 21 13 8 1.720 1.706
Aguada** 32 21 15 6 1.930 1.806
Unión Atlética 32 21 11 10 1.753 1.736
Defensor Sporting 32 21 11 10 1.804 1.779
Urunday Universitario 30 21 9 12 1.873 1.799
Goes 27 21 6 15 1.706 1.863
Welcome 26 22 4 18 1.776 2.094
Cordón* 22 21 3 18 1.696 1.978

*Sufrieron la quita de dos puntos

** Sufrió la quita de cuatro puntos

Temas:

Liga Uruguaya de Básquetbol Liguilla Biguá Nacional Aguada Defensor Sporting Welcome

