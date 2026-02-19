Welcome sorprendió a Biguá y lo sacó de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol: conocé los cuatro partidos que se juegan este jueves

La hinchada y los jugadores de Welcome celebran la victoria contra Biguá

Este miércoles comenzó la última fecha de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , con la sorpresiva victoria de Welcome 86-81 sobre Biguá , uno de los seis equipos que estaba peleando para meterse en la Liguilla.

La W lo arrancó ganando de visitante con un primer tiempo que finalizó 38-27 , pero el pato levantó en los dos siguientes cuartos y, con un marcador de 44-33, llevó el partido al tiempo suplementario. Allí Welcome se volvió a hacer fuerte y con un 15-10 se llevó el partido.

Rashad Hassan fue la figura de la W con 26 puntos y 17 rebotes. Deshone Hicks destacó en Biguá con 27 tantos, 6 rebotes y 4 asistencias.

Con esta derrota, Biguá llegó a 33 puntos , con los que quedó afuera de la Liguilla y deberá jugar el Reclasificatorio , que da dos cupos a los Playoffs y dos al descenso.

Era uno de los seis equipos que llegó a la última fecha con 32 puntos, junto a Nacional, Malvín, Aguada, Unión Atlética y Defensor Sporting, y sabe que aún con la derrota de alguno de estos equipos no quedará entre los seis mejores.

Welcome, en tanto, alcanzó los 26 puntos y se mantiene penúltimo en la tabla, pero se alejó del colista Cordón (con 22 unidades) y se acercó a Goes, el último fuera de la zona de descenso con 27 puntos.

Los cuatro partidos de este jueves

santiago vidal aguada hebraica macabi liga uruguaya de básquetbol lub 20260216 Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Nacional, Malvín, Aguada, Unión Atlética y Defensor Sporting tienen todos 32 puntos a falta de una fecha por disputarse. De estos cinco conjuntos saldrán los cuatro clasificados restantes a la Liguilla, y algunos de ellos se cruzarán en esta última fecha.

Uno de esos partidos será el clásico entre Malvín y Unión Atlética, que se enfrentarán este jueves a las 20:15 en el gimnasio del playero. El otro será el de Defensor Sporting y Aguada, que jugarán a la misma hora en la cancha de Welcome.

En ese horario se jugarán otros dos partidos, uno de ellos involucrado en el séxtuple empate: Nacional jugará contra Cordón de local, mientras que Peñarol visitará a Urunday Universitario (dos puntos por debajo de los seis equipos que pelean entrar a la Liguilla, y por lo tanto sin chances).

Peñarol, con 37 puntos, y Hebraica Macabi, con 34, ya están clasificados a la siguiente ronda. El macabeo cerrará su fase regular contra Goes el viernes, también a las 20:15 y en el estadio del misionero.

Días, horarios y canchas de los partidos restantes de la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

DÍA HORA PARTIDO CANCHA Jueves 19 de febrero 20:15 Defensor Sporting vs Aguada Welcome Jueves 19 de febrero 20:15 Malvín vs Unión Atlética Malvín Jueves 19 de febrero 20:15 Nacional vs Cordón Nacional Jueves 19 de febrero 20:15 Urunday Universitario vs Peñarol Urunday Universitario Viernes 20 de febrero 20:15 Goes vs Hebraica Macabi Goes

Así está la tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol antes de la última fecha

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS JUGADOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA Peñarol* 37 21 18 3 1.833 1.528 Hebraica Macabi 34 21 13 8 1.763 1.707 Biguá 33 22 11 11 1.944 1.954 Nacional* 32 21 13 8 1.905 1.753 Malvín* 32 21 13 8 1.720 1.706 Aguada** 32 21 15 6 1.930 1.806 Unión Atlética 32 21 11 10 1.753 1.736 Defensor Sporting 32 21 11 10 1.804 1.779 Urunday Universitario 30 21 9 12 1.873 1.799 Goes 27 21 6 15 1.706 1.863 Welcome 26 22 4 18 1.776 2.094 Cordón* 22 21 3 18 1.696 1.978

*Sufrieron la quita de dos puntos

** Sufrió la quita de cuatro puntos