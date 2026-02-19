El ex Peñarol José Neris habló tras su polémica recisión de contrato con Colón de Santa Fe: "No fui integrado a los entrenamientos" y "no percibí mi salario"

El exjugador de Peñarol José Neris publicó un comunicado en el que explicó los motivos que lo llevaron a rescindir su contrato en Colón de Santa Fe , luego de que el club afirmara que el delantero uruguayo cortó su vínculo "de manera unilateral y legítima" y adelantara que llevará el caso ante la justicia.

"Ante las versiones difundidas en los últimos días por Colón de Santa Fe, siento la necesidad de expresarme con respeto, equilibrio y responsabilidad, para aclarar mi posición como profesional y, sobre todo, como persona", comenzó escribiendo Neris, quien remarcó que durante su tiempo en el club argentino siempre buscó "cumplir" su contrato, "competir y aportarle al club todo lo que hiciera falta".

"Jamás me negué a presentarme a una práctica, jamás me negué a entrenar , y jamás tuve la intención de perjudicar a la institución ", agregó.

Según Neris, la rescición "no fue una decisión deseada ni tomada a la ligera" : "Fue una medida extrema , adoptada después de meses de intentos por encontrar una solución, de intimaciones formales y de esfuerzos personales por sostener un vínculo que, en los hechos, se había vuelto insostenible".

De acuerdo a su relato, cuando el futbolista volvió al club a principios de 2026, luego de un préstamo en Montevideo City Torque, no fue "requerido ni convocado para realizar la pretemporada con el plantel profesional". "No fui integrado a los entrenamientos de fútbol ni participé de trabajos con el grupo. Y tampoco fui considerado para competir ni siquiera en partidos amistosos, a pesar de que no pesaba sobre mí lesión, sanción disciplinaria explicación técnica de ninguna clase", continuó.

El uruguayo enfatizó que a pesar de esa situación siguió presentándose "todos los días a trabajar", aún cuando desde "las altas esferas dirigenciales" se sintió difamado "pública e impunemente".

"A esta situación de deterioro del vínculo se añade que desde el inicio de este año no percibí el salario que me correspondía, a diferencia de mis compañeros, pese encontrarme a disposición y cumpliendo con mis deberes", explicó Neris, que también marcó la "presión creciente de una hinchada" como uno de los factores que llevó a que su continuidad en Colón se volviera "difícil de sostener".

"Quiero ser muy claro: la rescisión no fue un punto de partida, sino el punto final. Fue la última alternativa que encontré para proteger mi dignidad profesional y mi salud, luego de que se agotaran todas las instancias razonables para continuar", declaró Neris, quien mostró su "respeto" a Colón "y su gente", y lamentó "que se haya llegado a esta situación".

Neris también agradeció a Faro Sports, la agencia que lo representa, por "el acompañamiento humano y profesional" que le brindaron "durante estas semanas tan difíciles". "Finalmente, quiero dar gracias a quienes me acompañaron con respeto y calidez en este momento difícil. Ellos me conocen, a ellos me debo", concluyó el delantero.