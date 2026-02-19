Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

El ex Peñarol José Neris habló tras su polémica recisión de contrato con Colón de Santa Fe: "No fui integrado a los entrenamientos" y "no percibí mi salario"

La recisión "fue la última alternativa que encontré para proteger mi dignidad profesional y mi salud", afirmó el delantero uruguayo

19 de febrero 2026 - 8:05hs
José Neris durante su paso por Torque

Foto: @MvdCityTorque

Foto: @MvdCityTorque

El exjugador de Peñarol José Neris publicó un comunicado en el que explicó los motivos que lo llevaron a rescindir su contrato en Colón de Santa Fe, luego de que el club afirmara que el delantero uruguayo cortó su vínculo "de manera unilateral y legítima" y adelantara que llevará el caso ante la justicia.

"Ante las versiones difundidas en los últimos días por Colón de Santa Fe, siento la necesidad de expresarme con respeto, equilibrio y responsabilidad, para aclarar mi posición como profesional y, sobre todo, como persona", comenzó escribiendo Neris, quien remarcó que durante su tiempo en el club argentino siempre buscó "cumplir" su contrato, "competir y aportarle al club todo lo que hiciera falta".

"Jamás me negué a presentarme a una práctica, jamás me negué a entrenar, y jamás tuve la intención de perjudicar a la institución", agregó.

Según Neris, la rescición "no fue una decisión deseada ni tomada a la ligera": "Fue una medida extrema, adoptada después de meses de intentos por encontrar una solución, de intimaciones formales y de esfuerzos personales por sostener un vínculo que, en los hechos, se había vuelto insostenible".

José Neris celebrando un gol con Colón en un amistoso contra Nacional
POLÉMICA

El ex Peñarol José Neris rescindió su contrato con Colón de Santa Fe: el club denunció que lo hizo "de manera unilateral e ilegítima"

José Neris lamenta una chance malograda
URUGUAYOS

"Va a estar un año corriendo alrededor de la cancha": la bronca del presidente de Colón de Santa Fe con el ex Peñarol José Neris y su representante "impresentable" porque "se está portando muy mal"

De acuerdo a su relato, cuando el futbolista volvió al club a principios de 2026, luego de un préstamo en Montevideo City Torque, no fue "requerido ni convocado para realizar la pretemporada con el plantel profesional". "No fui integrado a los entrenamientos de fútbol ni participé de trabajos con el grupo. Y tampoco fui considerado para competir ni siquiera en partidos amistosos, a pesar de que no pesaba sobre mí lesión, sanción disciplinaria explicación técnica de ninguna clase", continuó.

El uruguayo enfatizó que a pesar de esa situación siguió presentándose "todos los días a trabajar", aún cuando desde "las altas esferas dirigenciales" se sintió difamado "pública e impunemente".

"A esta situación de deterioro del vínculo se añade que desde el inicio de este año no percibí el salario que me correspondía, a diferencia de mis compañeros, pese encontrarme a disposición y cumpliendo con mis deberes", explicó Neris, que también marcó la "presión creciente de una hinchada" como uno de los factores que llevó a que su continuidad en Colón se volviera "difícil de sostener".

"Quiero ser muy claro: la rescisión no fue un punto de partida, sino el punto final. Fue la última alternativa que encontré para proteger mi dignidad profesional y mi salud, luego de que se agotaran todas las instancias razonables para continuar", declaró Neris, quien mostró su "respeto" a Colón "y su gente", y lamentó "que se haya llegado a esta situación".

Neris también agradeció a Faro Sports, la agencia que lo representa, por "el acompañamiento humano y profesional" que le brindaron "durante estas semanas tan difíciles". "Finalmente, quiero dar gracias a quienes me acompañaron con respeto y calidez en este momento difícil. Ellos me conocen, a ellos me debo", concluyó el delantero.

