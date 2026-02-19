José Luis Chilavert atacó a Vinicius y Mbappé para defender a Gianluca Prestianni en polémica por racismo: "Mbappé vive con un travesti, no es normal"

El exgolero paraguayo José Luis Chilavert atacó a Vinicius Junior y Kylian Mbappé en defensa del argentino Gianluca Prestianni , luego de que el jugador argentino fuera acusado de decir insultos racistas al brasileño en el partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League.

En una entrevista con Radio Rivadavia de Argentina, "Chila" fue consultado sobre la polémica entre Prestianni y Vinicius, y comenzó a despotricar en defensa del argentino surgido en Vélez Sarsfield , club en el que el exarquero es ídolo.

"A Prestianni lo tiene que proteger. ¿Por qué lo van a sancionar? Si lo sancionan, ya te da lugar a que la colectividad de gays, lesbianas y compañía es el ejemplo a seguir, y no. El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y nos decíamos de todo antes. Desde que pusieron el vídeo, el micrófono y todo eso, el fútbol está amariconado" , dijo en primer lugar el paraguayo.

Luego apuntó contra Vinicius, al que amagó a llamar "mono": "¿Por qué en España quieren sacrificar a Prestianni? Si el primer insulto vino del lado del mon… De Vinicius, que es de piel negra".

CHAMPIONS LEAGUE La sanción a la que se expone Prestianni por parte de UEFA por sus supuestos insultos racistas a Vinicius en Benfica vs Real Madrid

Acto seguido, a Chilavert le preguntaron por los dichos de Mbappé, que criticó la actitud de Prestianni y pidió que no se le permita jugar más por Champions.

"Mbappé habla de valores y de todo eso y él vive con un travesti. Eso no es normal", fue la increíble respuesta del exgolero.

"Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer, es lo máximo que nos puede pasar vivir con una mujer", sentenció.