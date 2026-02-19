Dólar
José Luis Chilavert atacó a Vinicius y Mbappé para defender a Gianluca Prestianni en polémica por racismo: "Mbappé vive con un travesti, no es normal"

"Desde que pusieron el vídeo, el micrófono y todo eso, el fútbol está amariconado", afirmó el exgolero paraguayo

19 de febrero 2026 - 10:24hs
En una entrevista con Radio Rivadavia de Argentina, "Chila" fue consultado sobre la polémica entre Prestianni y Vinicius, y comenzó a despotricar en defensa del argentino surgido en Vélez Sarsfield, club en el que el exarquero es ídolo.

"A Prestianni lo tiene que proteger. ¿Por qué lo van a sancionar? Si lo sancionan, ya te da lugar a que la colectividad de gays, lesbianas y compañía es el ejemplo a seguir, y no. El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y nos decíamos de todo antes. Desde que pusieron el vídeo, el micrófono y todo eso, el fútbol está amariconado", dijo en primer lugar el paraguayo.

Luego apuntó contra Vinicius, al que amagó a llamar "mono": "¿Por qué en España quieren sacrificar a Prestianni? Si el primer insulto vino del lado del mon… De Vinicius, que es de piel negra".

Acto seguido, a Chilavert le preguntaron por los dichos de Mbappé, que criticó la actitud de Prestianni y pidió que no se le permita jugar más por Champions.

"Mbappé habla de valores y de todo eso y él vive con un travesti. Eso no es normal", fue la increíble respuesta del exgolero.

"Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer, es lo máximo que nos puede pasar vivir con una mujer", sentenció.

