Gianluca Prestianni niega haber dicho insultos racistas a Vinicius en el partido entre Benfica y Real Madrid: "Malinterpretó lo que cree haber escuchado"

El futbolista argentino Gianluca Prestianni negó haber dicho insultos racistas al brasileño Vinicius Junior en el partido entre Benfica y Real Madrid por los Playoffs de la Champions League , luego de que el jugador merengue lo acusara ante el juez del partido para que este activara el protocolo contra el racismo.

Tras poner el 1-0 definitivo con un magnífico disparo de derecha a los 50 minutos, Vinicius celebró con un baile ante el público del Estadio da Luz , lo que desencadenó una discusión con varios jugadores del Benfica y le valió una amonestación del árbitro francés François Letexier.

Cuando el partido parecía a punto de reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni , quien se tapó la boca con la camiseta, como se vio por la televisión, para presuntamente llamarle "mono". Letexier detuvo entonces el encuentro durante unos minutos y activó el protocolo antiracismo, pero ordenó a los jugadores reanudar el juego sin otra sanción .

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos", señaló Vinícius en un comunicado al término del encuentro.

LIGA DE CAMPEONES Benfica 0-1 Real Madrid: con un golazo de Vinícius y una denuncia racial en pleno partido, ganó el equipo de Federico Valverde por los playoffs de la Liga de Campeones

LIGA DE CAMPEONES "Lamentable": la opinión de Federico Valverde tras la denuncia por insultos racistas del brasileño Vinícius al argentino Prestianni; mirá lo que dijo

Prestianni también dio su versión de los hechos, en la que negó las acusaciones en su contra. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, el argentino afirmó: "Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado".

"Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores de Real Madrid", acusó el jugador del Benfica.

IMG_9961

Prestianni también habló sobre la acusación de racismo en X

Horas después del polémico partido, el Benfica publicó un video en X en el que intenta demostrar que solo Vinicius escuchó el supuesto insulto racista de Prestianni, luego de que algunos futbolistas del Real Madrid dijeran que escucharon lo que dijo el futbolista argentino.

Este tuit del club portugués fue mencionado por el propio Prestianni, que volvió a defenderse de las acusaciones en su contra. "Si tanto dicen que SUPUESTAMENTE yo dije un comentario racista a Vinicius Junior ¿por qué no reaccionó ninguno? Acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad", expresó el jugador desde su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gianlucaa_11/status/2023950525465538941?s=20&partner=&hide_thread=false Si tanto dicen que SUPUESTAMENTE yo dije un comentario racista a vinicius junior por que no reaccionó ninguno ? Acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad. https://t.co/tx4c9Cu6Xj — gianluca (@gianlucaa_11) February 18, 2026

Luego, publicó otro tuit en el que criticó que apuntan contra él por taparse "con la remera" cuando "saben que todos los jugadores de fútbol se cubren la boca para hablar". "No quieran inventar más", sentenció.