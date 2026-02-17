"Lamentable": la opinión de Federico Valverde tras la denuncia por insultos racistas del brasileño Vinícius al argentino Prestianni; mirá lo que dijo

El uruguayo Federico Valverde dijo, tras el partido entre el Benfica y el Real Madrid (0-1) de este martes, donde Vinícius denunció insultos racistas del extremo argentino Gianluca Prestianni , que duda "que una cámara no haya visto eso".

El capitán merengue calificó los posibles insultos racistas del extremo del Benfica, quien se tapó la boca con su camiseta, de " algo feo" y "lamentable", y aseguró que "una persona ha dañado el espectáculo".

El partido de ida del play-off de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid se interrumpió brevemente después de que el brasileño Vinícius denunciara haber sido víctima de insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni , este martes en Lisboa.

Tras abrir el marcador con un magnífico disparo de derecha (50’), el delantero del Real Madrid celebró con un baile ante el público del estadio de la Luz , lo que desencadenó una discusión con varios jugadores del Benfica y le valió una amonestación del árbitro francés François Letexier.

Cuando el partido parecía a punto de reanudarse, el brasileño corrió hacia el árbitro señalando con el dedo a Prestianni, quien se tapó la boca con la camiseta, como se vio por la televisión, para presuntamente llamarle "mono".

Letexier detuvo entonces el encuentro durante unos minutos y activó el protocolo antiracismo, pero ordenó a los jugadores reanudar el juego sin otra sanción.

French referee Francois Letexier argues with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior as he celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between SL Benfica and Real M El reclamo de Vini al juez Francois Letexier por un insulto racista AFP

Lo que dijo Federico Valverde

"No sé sabe qué le habrá dicho. Según todos los compañeros de cerca han escuchado algo muy feo. Muchas personas llevan peleando por esto. Vinícius, uno de ellos. Es lamentable, que de tantas cámaras no pueda registrar eso. Si te tapas la boca para decir algo... Orgullosos de Vinicius y su partidazo", declaró Valverde a Movistar*.

"El insulto es algo muy grave. Ha pasado muchas veces ya. Como compañeros hay que ayudarlo y apoyarlo. Dudo que no haya una cámara que lo haya visto", agregó el centrocampista.

El árbitro Letexier, que aplicó el protocolo antirracista a instancias de Vinicius, mantuvo el encuentro parado para investigar lo sucedido durante siete minutos.

En relación al partido, Valverde mostró su alegría y reconoció que si todos presionan "es mucho más fácil".

La palabra de Álvaro Arbeloa

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, dijo este martes, tras el encuentro contra el Benfica (0-1) en Lisboa, que el conjunto blanco "ha jugado muy bien" y lamentó que merecieron "más goles" de los que se llevan a casa.

Arbeloa se refirió a los posibles insultos racistas de Prestianni a Vinicius tras el gol del brasileño y reflexionó que "será complicado erradicar el racismo del mundo del fútbol, si los futbolistas no ponen remedio".

"Vinicius está tranquilo y es el jugador del Benfica el que tiene que decir algo", insistió el técnico.

