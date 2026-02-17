Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

La aclaración del CM de Peñarol ante la acusación en redes sociales de filtrar el equipo de Diego Aguirre a una periodista

“A no confundir estar caliente por un resultado con matarnos entre nosotros”, indicó

17 de febrero 2026 - 17:31hs
Escudo de Peñarol
Escudo de Peñarol Leonardo Carreño

Maxi Patri, community manager de Peñarol, hizo una aclaración en sus redes sociales luego de que circulara un video en X en el que se lo acusaba de brindar información del equipo a la prensa.

En el video publicado en la cuenta @manyanonymous se ve al CM carbonero conversando con la periodista Ana Inés Martínez detrás de uno de los arcos del Campus de Maldonado, donde los aurinegros jugaron el pasado domingo ante Central Español y cayeron por 2-1.

“Encontré al que le filtra los equipos a la gallina”, agregó el tuitero, con un emoji de una gallina blanca.

Tras la viralización del posteo, Patri hizo un descargo en su Instagram.

Mensaje de Maxi Patri en sus redes
Mensaje de Maxi Patri en sus redes

Mensaje de Maxi Patri en sus redes

“Nunca me tomo el trabajo de desmentir cada mentira que se dice, pero hoy creo que es necesario. Es muy triste que difamen así en redes, la realidad es que jamás me entero el equipo hasta la hora que se publica”, señaló.

“Hablo con todos los periodistas que cubren el fútbol, porque los cruzo todas las semanas y tengo buena relación, con tod@s”, agregó Patri.

“Pero en las redes ensuciar es gratis y más desde una cuenta anónima, la verdad que una lástima, nos matamos entre los propios hinchas. Así estamos. Todo sea por un like”, agregó.

Mensaje de Maxi Patri en sus redes
Mensaje de Maxi Patri en sus redes

Mensaje de Maxi Patri en sus redes

Tras su primer posteo, agregó otro en el que señaló: “A no confundir estar caliente por un resultado con matarnos entre nosotros. Peñarol está por encima de todos y hay que cuidarlo siempre. Vamos nosotros”.

Luego, hizo otra publicación para agradecer a quienes lo apoyaron en sus mensajes.

Temas:

Peñarol

