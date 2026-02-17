Retorno masivo por Ruta Interbalnearia: Policía Caminera asegura que el pico máximo tuvo tres mil autos y espera que flujo siga intenso

Este martes, tras un fin de semana largo por Carnaval , se produce un retorno masivo de miles de uruguayos que vuelven, sobre todo, a Montevideo y Canelones .

La principal arteria de regreso desde el este, la Ruta Interbalnearia , registró un pico máximo de automóviles pasando por el peaje Pando entre las 16:00 y las 17:00 , con tres mil vehículos .

Así lo informó el vocero de la Policía Caminera, Belso Rodríguez, en diálogo con Subrayado.

Pese a que el pico máximo se registró en ese horario, el flujo de tránsito continúa siendo alto y se espera que se mantenga por el resto de la jornada , al igual que por las rutas 8 y 9.

"Ha disminuido levemente el retorno en la última hora", declaró Rodríguez sobre las 19:00. Para esta hora el flujo de automóviles se situaba en 2.600 vehículos pasando por el peaje, cifra que Rodríguez estimó se mantendrá en las próximas horas.

El movimiento fue definido como "intenso" por el funcionario de Caminera, que calificó al retorno de este martes como uno de "gran magnitud", aunque estimó que el pico máximo se dará el próximo 22 de febrero.

La aplicación Waze registraba, sobre las 19:00 de este martes, un tráfico intenso desde el balneario Las Vegas, en Canelones, hacia Montevideo. Lo mismo sucedía a la altura de Parque del Plata, y entre el Fortín de Santa Rosa y Marindia.

Recomendaciones de Caminera

Rodríguez había indicado más temprano en diálogo con Desayunos Informales algunas de las recomendaciones de Caminera para circular por las rutas nacionales este martes. En primer lugar, sugirió planificar el retorno con tiempo, previendo demoras y alteraciones en la circulación producto de la alta demanda vehicular.

También recomendó circular prestando mucha atención y tener paciencia a la hora de conducir de regreso a la capital, ya que las vías de circulación están al máximo de su capacidad.