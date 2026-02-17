Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  21°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / RUTAS

Retorno masivo por Ruta Interbalnearia: Policía Caminera asegura que el pico máximo tuvo tres mil autos y espera que flujo siga intenso

Entre las 16:00 y las 17:00 se registró un pico máximo, pero el tránsito por la Ruta Interbalnearia continúa siendo intenso y con miles de vehículos circulando por hora

17 de febrero 2026 - 19:08hs
Peaje de Pando. Imagen de archivo

Peaje de Pando. Imagen de archivo

Foto: Leonardo Carreño.

Este martes, tras un fin de semana largo por Carnaval, se produce un retorno masivo de miles de uruguayos que vuelven, sobre todo, a Montevideo y Canelones.

La principal arteria de regreso desde el este, la Ruta Interbalnearia, registró un pico máximo de automóviles pasando por el peaje Pando entre las 16:00 y las 17:00, con tres mil vehículos.

Así lo informó el vocero de la Policía Caminera, Belso Rodríguez, en diálogo con Subrayado.

Más noticias
Maldonado
CURIOSO

Una mujer condujo más de dos kilómetros a contramano por Ruta Interbalnearia: dijo que estaba perdida y pensó que estaba en Minas

mapa: donde estan los 48 radares de montevideo
TRÁNSITO

Mapa: dónde están los 48 radares de Montevideo

Pese a que el pico máximo se registró en ese horario, el flujo de tránsito continúa siendo alto y se espera que se mantenga por el resto de la jornada, al igual que por las rutas 8 y 9.

"Ha disminuido levemente el retorno en la última hora", declaró Rodríguez sobre las 19:00. Para esta hora el flujo de automóviles se situaba en 2.600 vehículos pasando por el peaje, cifra que Rodríguez estimó se mantendrá en las próximas horas.

El movimiento fue definido como "intenso" por el funcionario de Caminera, que calificó al retorno de este martes como uno de "gran magnitud", aunque estimó que el pico máximo se dará el próximo 22 de febrero.

La aplicación Waze registraba, sobre las 19:00 de este martes, un tráfico intenso desde el balneario Las Vegas, en Canelones, hacia Montevideo. Lo mismo sucedía a la altura de Parque del Plata, y entre el Fortín de Santa Rosa y Marindia.

Recomendaciones de Caminera

Rodríguez había indicado más temprano en diálogo con Desayunos Informales algunas de las recomendaciones de Caminera para circular por las rutas nacionales este martes. En primer lugar, sugirió planificar el retorno con tiempo, previendo demoras y alteraciones en la circulación producto de la alta demanda vehicular.

También recomendó circular prestando mucha atención y tener paciencia a la hora de conducir de regreso a la capital, ya que las vías de circulación están al máximo de su capacidad.

Temas:

ruta interbalnearia Montevideo Canelones Tránsito

Seguí leyendo

Las más leídas

Sindicato de la Construcción propone jubilación a los 55 años para no tener que trabajar hasta morir
SEGURIDAD SOCIAL

Sindicato de la Construcción propone jubilación a los 55 años para "no tener que trabajar hasta morir"

Camping en el Parque Nacional Santa Teresa, en Rocha.
SANTA TERESA

Polémica por playa: veraneantes de Santa Teresa cuestionan que Punta del Diablo se quiera "apropiar" de Playa Grande y volverán a pedir que sea Monumento Histórico

Educación sexual más allá de la biología
ENCUESTA

Para dos tercios de los uruguayos la educación sexual tiene que ser obligatoria desde la escuela: mirá cómo cambia la opinión por religiosidad y partidos

Sebastián Sabini. Archivo
PARLAMENTO

Caso Cardama: Frente Amplio se adelantó a la oposición y presentó moción para crear preinvestigadora en el Senado

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos