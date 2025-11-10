Una mujer condujo más de dos kilómetros a contramano por Ruta Interbalnearia: dijo que estaba perdida y pensó que estaba en Minas

Durante la madrugada de este lunes se produjo un extraño incidente con una conductora en la Ruta Interbalnearia, en el departamento de Maldonado .

Según informó el periodista local, Marcelo Umpierrez, próximo a las 02:00 una mujer circuló en su auto más de dos kilómetros a contramano .

Este hecho ocurrió entre los kilómetros 106 y 108 de la Interbalnearia, en el departamento fernandino.

MALDONADO Policía aguarda pericias para confirmar si restos óseos encontrados en Maldonado pertenecen a una mujer que desapareció en 2014

En un video compartido por el consignado periodista, se ve a la mujer circulando en contramano mientras otros conductores ven confundidos la situación .

"Allá va la doña a contraflecha", dijo la autora del video. Tras dejar grabado la curiosa escena, alertó a Policía Caminera de la situación.

Luego de esto, la conductora y protagonista de los hechos explicó, según el informe del periodista, que creía que "iba para Minas" y que estaba "perdida".