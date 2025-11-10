Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
algo de nubes
Martes:
Mín  14°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / CURIOSO

Una mujer condujo más de dos kilómetros a contramano por Ruta Interbalnearia: dijo que estaba perdida y pensó que estaba en Minas

Este hecho ocurrió entre los kilómetros 106 y 108 de la Ruta Interbalnearia, cerca de las 2:00 horas

10 de noviembre 2025 - 9:43hs
Maldonado

Maldonado

X: @emekavoces

Durante la madrugada de este lunes se produjo un extraño incidente con una conductora en la Ruta Interbalnearia, en el departamento de Maldonado.

Según informó el periodista local, Marcelo Umpierrez, próximo a las 02:00 una mujer circuló en su auto más de dos kilómetros a contramano.

Este hecho ocurrió entre los kilómetros 106 y 108 de la Interbalnearia, en el departamento fernandino.

Más noticias
accidente fatal en maldonado: dos personas murieron y otras dos se encuentran graves tras choque frontal
MALDONADO

Accidente fatal en Maldonado: dos personas murieron y otras dos se encuentran graves tras choque frontal

Policía de Maldonado investiga el hallazgo de restos óseos﻿
MALDONADO

Policía aguarda pericias para confirmar si restos óseos encontrados en Maldonado pertenecen a una mujer que desapareció en 2014

En un video compartido por el consignado periodista, se ve a la mujer circulando en contramano mientras otros conductores ven confundidos la situación.

"Allá va la doña a contraflecha", dijo la autora del video. Tras dejar grabado la curiosa escena, alertó a Policía Caminera de la situación.

Luego de esto, la conductora y protagonista de los hechos explicó, según el informe del periodista, que creía que "iba para Minas" y que estaba "perdida".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emekavoces/status/1987805072550465984?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Maldonado mujer ruta interbalnearia

Seguí leyendo

Las más leídas

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: resultados del domingo 9 de noviembre

Vecinos del Centro denuncian a la IM por daños y perjuicios tras construcción de un edificio al lado que les tapa el pozo de aire
CIUDAD

Vecinos del Centro denuncian a la IM por daños y perjuicios tras construcción de un edificio al lado que les tapa el pozo de aire

Nicolás López 
TORNEO CLAUSURA

Defensor Sporting 1-1 Nacional por la última fecha del Torneo Clausura: el Diente López rescató al tricolor que con un puntito logró ganar la Tabla Anual

Martín Rea de Liverpool le hace falta a Leonardo Fernández de Peñarol por el Torneo Clausura
FÚTBOL

Así será la definición por la Liga AUF Uruguaya: cuándo y dónde se juega la semifinal entre Liverpool y Peñarol

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos