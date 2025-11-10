Una mujer condujo más de dos kilómetros a contramano por Ruta Interbalnearia: dijo que estaba perdida y pensó que estaba en Minas

Durante la madrugada de este lunes se produjo un extraño incidente con una conductora en la Ruta Interbalnearia, en el departamento de Maldonado.
Según informó el periodista local, Marcelo Umpierrez, próximo a las 02:00 una mujer circuló en su auto más de dos kilómetros a contramano.
Este hecho ocurrió entre los kilómetros 106 y 108 de la Interbalnearia, en el departamento fernandino.
En un video compartido por el consignado periodista, se ve a la mujer circulando en contramano mientras otros conductores ven confundidos la situación.
"Allá va la doña a contraflecha", dijo la autora del video. Tras dejar grabado la curiosa escena, alertó a Policía Caminera de la situación.
Luego de esto, la conductora y protagonista de los hechos explicó, según el informe del periodista, que creía que "iba para Minas" y que estaba "perdida".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emekavoces/status/1987805072550465984?s=20&partner=&hide_thread=false