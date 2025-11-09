Dólar
Defensor Sporting 1-1 Nacional por la última fecha del Torneo Clausura: el Diente López rescató al tricolor que con un puntito logró ganar la Tabla Anual

Nacional empató 1-1, con gol de Nicolás López, en su visita a Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini en la última fecha del Torneo Clausura: con ese punto logró ganar la Tabla Anual

9 de noviembre 2025 - 14:30hs
Nicolás López

Nicolás López 

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Nicolás López y Patricio Pacífico

Nicolás López y Patricio Pacífico

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Jadson Viera

Jadson Viera

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Hinchas de Nacional

Hinchas de Nacional

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Ignacio Ithurralde

Ignacio Ithurralde

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Hinchas de Defensor Sporting

Hinchas de Defensor Sporting

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Leodán González

Leodán González

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Hinchas de Nacional

Hinchas de Nacional 

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Alexander Machado, Luis Mejía y Sebastián Coates

Alexander Machado, Luis Mejía y Sebastián Coates

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Hincha de Nacional, iracundo

Hincha de Nacional, iracundo

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Nicolás López y Juan Cruz De los Santos

Nicolás López y Juan Cruz De los Santos

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Lucas Rodríguez

Lucas Rodríguez

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Parapente motorizado

Parapente motorizado

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Alexander Machado, Germán Barrios, José Alvarez y Nicolás Wunsch

Alexander Machado, Germán Barrios, José Alvarez y Nicolás Wunsch

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Flavio Perchman

Flavio Perchman

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Juan Cruz De los Santos

Juan Cruz De los Santos

Foto: Dante Fernández/FocoUy
José Álvarez, Lucas Rodríguez y Nicolás Wunsch

José Álvarez, Lucas Rodríguez y Nicolás Wunsch

Foto: Dante Fernández/FocoUy
José Álvarez y Christian Oliva

José Álvarez y Christian Oliva

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Juan Cruz De los Santos y Marco Saravia

Juan Cruz De los Santos y Marco Saravia

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Luis Mejía, Christian Oliva, Sebastián Coates, Juan Cruz De los Santos y Nicolás Rodríguez

Luis Mejía, Christian Oliva, Sebastián Coates, Juan Cruz De los Santos y Nicolás Rodríguez

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Nicolás Wunsch y Juan Cruz De los Santos

Nicolás Wunsch y Juan Cruz De los Santos

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Nicolás López, Patricio Pacífico y Juan Viacava

Nicolás López, Patricio Pacífico y Juan Viacava

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Marco Saravia

Marco Saravia

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Kevin Dawson

Kevin Dawson

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Juan Cruz De los Santos

Juan Cruz De los Santos 

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Jadson Viera

Jadson Viera 

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Nicolás López

Nicolás López 

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Maximiliano Gómez y Kevin Dawson

Maximiliano Gómez y Kevin Dawson 

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Nicolás López

Nicolás López 

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Patricio Pacífico

Patricio Pacífico

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Raúl Giuria, Flavio Perchman y Alex Saúl en el Franzini

Raúl Giuria, Flavio Perchman y Alex Saúl en el Franzini

Foto: Dante Fernández/FocoUy
Jadson Viera

Jadson Viera

Foto: Dante Fernández/FocoUy

EN VIVO

Nacional empató 1-1 con Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini, en partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, la última del certamen. Los tricolores necesitaban un punto para ganar la Tabla Anual y meterse así en la definición de la Liga AUF Uruguaya donde ya estaban Liverpool, campeón del Torneo Apertura, y Peñarol, ganador del Clausura.

Tras un primer tiempo donde mostró una actitud muy light, Nacional se fue 1-0 abajo por un golazo de José Álvarez.

Recién reaccionó, anímica y futbolísticamente, cuando quedó abajo en el marcador.

Fue ahí que se encontró con un Kevin Dawson muy sólido.

El golero con pasado en Peñarol realizó dos atajadas notables.

También se mostró firme Luis Mejía en las dos únicas ocasiones que tuvo Defensor Sporting en un segundo tiempo donde se tiró demasiado atrás.

Live Blog Post

Las estadísticas del partido

Embed

Live Blog Post

Diego Aguirre habló sobre la polémica jugada de Maximiliano Gómez

Mirá lo que dijo el entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, sobre la expulsión que no vio Maximiliano Gómez.

Live Blog Post

¿Por qué Maximiliano Gómez debió ser expulsado en Nacional ante Defensor Sporting?

El análisis de la gran polémica que tuvo el partido: la forma en que Maximiliano Gómez se tiró a marcar a Lucas Agazzi cuando ya tenía tarjeta amarilla.

Live Blog Post

Los ocho equipos uruguayos clasificados a copas internacionales 2026

Mirá en esta nota los cuatro equipos uruguayos clasificados a Copa Libertadores y los cuatro clasificados a Copa Sudamericana para 2026.

Live Blog Post

Las posiciones de la Tabla Anual y el Torneo Clausura

Mirá cómo se cerraron las posiciones de ambas clasificaciones.

Live Blog Post

Minuto 95: se terminó el partido y Nacional es el ganador de la Tabla Anual

Terminó el partido. 1-1. Nacional es el ganador de la Tabla Anual luego de empatar ante Defensor Sporting.

Live Blog Post

Minuto 94: Maxi Gómez al borde de la roja

Se tiró feo Maxi Gómez y no impactó al rival de Defensor Sporting. Estuvo cerca de una nueva amonestación.

Live Blog Post

Minuto 91: amarilla para Gonzalo Carneiro

Por hacer tiempo ve amarilla Gonzalo Carneiro.

Live Blog Post

Minuto 90: Se jugarán cinco de adición

A la cancha Xavier Biscayzacú y Leodán González adiciona cinco minutos.

Live Blog Post

Minuto 84: dos cambios en Defensor Sporting

A la cancha Alan Torterolo por Alexander Machado y Lautaro Navarro por Cambón, que había entrado para jugar el segundo tiempo pero que no anduvo bien y estaba amonestado.

Live Blog Post

Minuto 83: amarilla para Maximiliano Gómez

Amonestado Maxi Gómez por dura entrada contra Lucas Agazzi.

Live Blog Post

Minuto 81: Matías De los Santos por el Diente López

Cambio en Nacional para recomponer la defensa. Matías De los Santos por el Diente López, que pese a hacer un partido discreto terminó siendo determinante con el gol del empate.

Live Blog Post

Minuto 78: el Diente López al rescate de Nacional

Gran jugada de Diego Romero por izquierda, fue al fondo, sacó el centro, entró por el medio el Diente López que en el área chica tiró cruzado de zurda y empató el partido.

Live Blog Post

Minuto 72: amonestados Wunsch y Millán

Otra vez a los manotazos Wunsch, con Millán. Amonestados ambos.

Live Blog Post

Minuto 70: Luis Mejía salva a Nacional

Le ganó la espalda Germán Barrios a Luciano Boggio, improvisado de lateral derecho. Gran salvada de Luis Mejía, providencial.

Live Blog Post

Minuto 68: Gonzalo Carneiro por Emiliano Ancheta

A la cancha Carneiro. Se va el lateral Ancheta. Se reacomoda Nacional en defensa y suma gente en ataque.

Live Blog Post

Minuto 67: sigue muy atento Dawson

Nueva llegada de Nacional. Pase rasante de Emiliano Ancheta, salva Dawson muy atento. Muy hundido en su área el violeta.

Live Blog Post

Minuto 66: lesionado Patricio Pacífico

Se va lesionado el defensor Patricio Pacífico. Entra el volante Lucas Paul De los Santos.

Live Blog Post

Minuto 64: nueva atajada de Kevin Dawson

Otra gran intervención de Kevin Dawson. Centro al segundo palo y pirueta de Diego Romero para definir. Solvente el golero ex Peñarol, Plaza Colonia y Deportivo Cali.

Live Blog Post

Minuto 63: Los hinchas piden más actitud y alientan a los jugadores de Nacional

"Huevo que ganamos", canta la hinchada de Nacional.

Live Blog Post

Minuto 62: amonestado Augusto Cambón

Nuevo momento de calentura en el partido. Dura falta de Augusto Cambón sobre Julián Millán. Amarilla. Se metió en la refriega Wunsch.

Live Blog Post

Minuto 59: gran intervención de Luis Mejía

Primera llegada de Defensor Sporting. Cabezazo en el segundo palo de Alexander Machado, absolutamente solo, y con gran arrojo, Mejía salva rechazando fuerte y con los puños.

Live Blog Post

Minuto 58: amarilla para Diego Martiñones

Amonestado uno de los ayudantes técnicos de Jadson Viera, Diego Martiñones, por protestar.

Live Blog Post

Minuto 55: encontronazo entre Viacava y De los Santos

Chocaron en el aire Saravia y De los Santos. Viacava increpó al extremo de Nacional.

Live Blog Post

Minuto 53: cabezazo de Millán afuera

Centro para el colombiano que gana de arriba pero cabecea afuera.

Live Blog Post

Minuto 45: comienza el segundo tiempo

Buen arranque de Lucas Villalba apenas comienza el segundo tiempo. Caño y desborde.

Live Blog Post

Afuera Diego Abreu en Defensor Sporting

Amonestado se quedó en el entretiempo de Defensor Sporting Diego Abreu y entra en su lugar Augusto Cambón.

Live Blog Post

Jadson Viera mete dos cambios para el segundo tiempo

A la cancha Diego Romero por Nicolás Rodríguez y Lucas Villalba por Christian Oliva.

Live Blog Post

Gran bronca de los hinchas de Nacional con sus jugadores

Muchos hinchas de Nacional bajan por la tribuna, se prenden del tejido perimetral y despiden a sus jugadores con insultos. Sigue el descontento de los parciales con lo que el equipo de Nacional transmite en la cancha.

Live Blog Post

Minuto 47: final del primer tiempo

Se termina la primera mitad. Intensa, pareja, cambiante y atractiva. Nacional arrancó mejor y tuvo una chance clarísima, por intermedio de Boggio. Luego reaccionó Defensor Sporting que llegó con dos claras chances, hasta que José Álvarez se descolgó con un gol espectacular. Recién después de ese gol, Nacional reaccionó, mostró otra actitud y se le fue encima al violeta, generando dos opciones de anotar.

Live Blog Post

Minuto 46: remate afuera del Ojito Rodríguez

Nueva llegada de Nacional que se va como una tromba contra el arco de Defensor Sporting. Arremetió el Diente López, le quedó al Ojito que buscó su mejor ángulo de tiro. Afuera.

Live Blog Post

Minuto 45: Dawson salva el gol ante De los Santos

Reacciona Nacional, tocado por el gol de Álvarez. Buena llegada, profunda, concluida con remate de De los Santos contra Dawson que salva notablemente. Piden penal los tricolores en el rebote, pero desestiman los árbitros.

Live Blog Post

Minuto 42: golazo de José Álvarez

Volea imponente y majestuosa de José Álvarez para clavarla al ángulo, con su pierna hábil, la zurda. Pasa a ganar el violeta.

Live Blog Post

Minuto 36: Mejía salva ante intento de Wunsch

Buena habilitación para Wunsch que se escapó en velocidad ante Millán, cortó bien el colombiano pero el volante violeta tuvo otra oportunidad, tiró al arco pero estuvo atento Mejía.

Live Blog Post

Minuto 34: remate desviado de Ojitos Rodríguez

Vuelve a llegar Nacional en un centro que no prosperó y un posterior remate de Ojitos Rodríguez, que remató afuera cuando Maxi Gómez estaba bien posicionado como receptor en el área.

Live Blog Post

Minuto 31: cerca del gol José Álvarez

Córner a favor de Defensor Sporting, bajaron la pelota, rechazó muy atento Coates, pero Álvarez capturó el rebote, remató potente y la pelota se fue apenas afuera.

Live Blog Post

Minuto 25: remate de Alexander Machado

Buen movimiento en ataque de Alexander Machado que remató desviado.

Live Blog Post

Minuto 24: primer aviso de Defensor Sporting

Mal control de Nico Rodríguez en defensa le permite al local meter un par de centros peligrosos al área de Nacional. Muy buen cierre de Emiliano Ancheta cuando entraba a definir José Álvarez.

Live Blog Post

Minuto 18: Luciano Boggio se pierde el gol

Primera gran llegada de gol del partido. Arrancó la jugada con falta de ataque no cobrada de Juan Cruz De los Santos. Se lo perdió Luciano Boggio en posición propicia.

Live Blog Post

Minuto 15: duro empellón sobre Juan Cruz De los Santos

Evitable falta del peruano Marco Saravia sobre Juan Cruz De los Santos que se pegó feo en el hombro contra un muro divisorio del Franzini. Regaló un tiro libre el zaguero.

Live Blog Post

Minuto 9: amarilla para Diego Abreu

Embestida violenta de Diego Abreu en intento defensivo. Tarjeta amarilla.

Live Blog Post

Gastón Martirena fue a ver a Nacional

El ex Liverpool y jugador de Racing de Avellaneda está en el Franzini viendo a Nacional, club del que es hincha.

Live Blog Post

Insultos para Maximiliano Gómez de parte de los hinchas de Defensor Sporting

Maximiliano Gómez saludó a todo el banco de Defensor Sporting, club al que defendió en el primer semestre del año. Los hinchas locatarios los insultaron por todo lo alto. No gustó nada la forma en que dejó el club para irse a Nacional.

Live Blog Post

Comenzó el partido en el Franzini

Nacional ocupa el arco de la tribuna 25 de Julio de 1976 mientras que el local fue sobre el arco de la tribuna 6 de Agosto.

Live Blog Post

Ya están los equipos en el campo de juego

Salieron al campo de juego los futbolistas de Defensor Sporting y Nacional. Calurosa tarde en el Franzini. El campo de juego luce en muy buenas condiciones.

Live Blog Post

Equipo arbitral para Defensor Sporting vs Nacional

Leodán González será el juez central del partido con Pablo Llarena y Javier Irazoqui de asistentes. El cuarto árbitro será Leandro Lasso. En el VAR prestarán funciones Andrés Cunha y Andrés Nievas.

Live Blog Post

Mauricio Amaro en el calentamiento de Defensor Sporting

G5VhPe8XYAA1id_
Mauricio Amaro

Mauricio Amaro

Live Blog Post

Manual de la definición de la Liga AUF Uruguaya

Ya están en la definición del torneo Liverpool y Peñarol, como campeones del Torneo Apertura y Torneo Clausura, respectivamente.

Nacional lo estará si hoy gana la Tabla Anual.

Mirá en esta nota los posibles escenarios para las finales de la temporada.

Live Blog Post

Sebastián Coates en el calentamiento de Nacional

G5VatePWUAAWzpn
Sebastián Coates

Sebastián Coates

Live Blog Post

Defensor Sporting se juega un lugar en la Copa Libertadores 2026

Nacional necesita empatar o ganar para conquistar la Tabla Anual y meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya con Liverpool y Peñarol.

Defensor Sporting pelea con Juventud ser Uruguay 4 para la Copa Libertadores 2026.

Ambos están igualados en el cuarto puesto de la Anual y en caso de subsistir la igualdad, clasificará quien tenga mejor saldo de goles, que es Juventud.

Los pedrenses juegan a la misma hora con Progreso y podés seguir ese partido en esta nota.

Live Blog Post

Ignacio Ithurralde mete mano en Defensor Sporting y hace dos cambios

Así jugará Defensor Sporting contra Nacional.

G5VV0EkXgAA-KQY

Salen del equipo el lateral Nahuel Furtado pasando Lucas Agazzi del extremo a marcar la punta.

Vuelve al ataque Alexander Machado y sale un volante, Lucas Paul De los Santos.

Live Blog Post

Jadson Viera mete mano en Nacional y hace tres cambios

Así jugará Nacional contra Defensor Sporting.

G5VVcYyXYAAfFIs

Salen del equipo titular Diego Romero, Lucas Villalba y Nicolás Lodeiro tomando sus lugares Emiliano Ancheta, Lucas Rodríguez y Nicolás "Diente" López.

Nicolás Rodríguez pasa del lateral derecho al izquierdo para propiciar el retorno de Ancheta, recuperado de un desgarro.

Live Blog Post

Defensor Sporting tiene estadísticas favorables contra Nacional en el Franzini

Por el Campeonato Uruguayo, Defensor Sporting y Nacional jugaron 25 partidos con 10 triunfos para los locales, siete para los tricolor y ocho empates. Defensor Sporting celebró 43 goles y Nacional 40.

La primera vez fue el 3 de noviembre de 1991 y la viola ganó 1-0 con gol de Juan Ferreri, el Pato.

Nacional lleva cinco partidos sin perder ante los de Punta Carretas en el Franzini, por el Uruguayo, ahora denominado Liga AUF Uruguaya.

La última derrota fue el 21 de noviembre de 2019, por la fecha 13 del Torneo Clausura con un doblete de Mauricio Gómez contra un tanto, de tiro libre, de Felipe Carballo.

Después de ese partido, se registraron tres empates y dos victorias de Nacional.

La última vez que Nacional ganó fue el 13 de junio de 2022, por la primera fecha del Torneo Intermedio. Se impuso 1-0 con gol del Colo Juan Ignacio Ramírez.

El último partido fue el 10 de marzo de 2024, por la fecha 4 del Torneo Apertura. Fue empate 3-3 con goles de Octavio Rivero, Brian Mansilla y Anderson Duarte para los dueños de casa, y de Mauricio Pereyra, Gonzalo Carneiro y Federico Santander para Nacional.

Live Blog Post

Hinchas de Nacional presentes en el estadio Luis Franzini

G5VP9RDWwAA4o2T

Live Blog Post

El vestuario de Nacional

G5VGGulXYAAXkwp

Live Blog Post

Vías de ingreso para los hinchas de Defensor Sporting y Nacional en el Franzini

G5UrGJjXMAAGK3Y

Live Blog Post

Llegó Nacional al Franzini

En el coche 232, Nacional acaba de llegar al estadio Luis Franzini, Lucas Rodríguez se meterá en el equipo titular en lugar de Lucas Villalba.

Live Blog Post

Los convocados de Ignacio Ithurralde en Defensor Sporting

G5U8QqoXMAAbxcT

Live Blog Post

Los convocados de Jadson Viera en Nacional

G5UbakZXIAAuIeF

Live Blog Post

Por dónde ver hoy Defensor Sporting vs Nacional

Mirá en esta nota las opciones para seguir el partido.

Live Blog Post

Comienza la transmisión en vivo de Referí

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí para Defensor Sporting vs Nacional, por la fecha 15, la última del Torneo Clausura.

Live Blog Post

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

Embed

Nicolás López 
