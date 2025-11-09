Defensor Sporting 1-1 Nacional por la última fecha del Torneo Clausura: el Diente López rescató al tricolor que con un puntito logró ganar la Tabla Anual

Nacional empató 1-1 con Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini, en partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, la última del certamen. Los tricolores necesitaban un punto para ganar la Tabla Anual y meterse así en la definición de la Liga AUF Uruguaya donde ya estaban Liverpool, campeón del Torneo Apertura, y Peñarol, ganador del Clausura.
