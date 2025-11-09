Jadson Viera tras abrochar la Tabla Anual con Nacional: "En el momento de más tensión el equipo tuvo tranquilidad, intentó, jugó"

El entrenador de Nacional Jadson Viera se mostró muy conforme con el rendimiento de su equipo que le empató 1-1 en su visita a Defensor Sporting en el cierre del Torneo Clausura, un resultado con el cual pudo ganar la Tabla Anual para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

"Era un partido complicado, creo que estuvimos muy bien , la verdad que estuvimos bien. A veces tenés un partido controlado, pero en una llegada muy buena te clavan zapatazo", dijo Viera en una veloz conferencia de prensa que se llevó a cabo en el estadio Luis Franzini.

"Resalto al grupo que en un momento complicado dio la cara, jugó y prácticamente en 45 minutos tuvimos todas las chances, En definitiva había que pasar ese momento, obviamente no es fácil, fueron semanas intensas por lo que felicito al plantel y también a la gente que nos sigue acompañado y hay que seguir por este camino", manifestó el entrenador.

"El estilo estuvo, por algunas situaciones buscamos un juego más directo, pero en el primer tiempo jugamos, nos falta afinar algunas situaciones , pero en definitiva había que pasar este momento" , insistió el entrenador dando a entender que llegó con el primer objetivo de ganar la Tabla Anual para luego enfocarse en lo que será la definición de la Liga AUF Uruguaya ante el ganador de Liverpool, campeón del Torneo Apertura, y Peñarol, campeón del Torneo Clausura.

"Hay que mejorar todo, yo también, para mí fue todo un cambio rápido, con pocos días, pero el equipo está bien, me gustó el primer tiempo y también me gustó el segundo porque fuimos al frente, se buscó por todos lados, contra un gran equipo. Ahora a preparase, descansar y este plantel va a seguir luchando por todo", manifestó en una pregunta cortada por el encargado de prensa de Nacional que gritó a viva voz: "¡Última!".

Consultado si fue justo el resultado del partido, respondió: "Teníamos que pasar esta. De repente tuvimos alguna situación más que ellos, pero en el momento de más tensión el equipo tuvo tranquilidad, intentó, jugó. Jugadores que en el partido pasado de repente por algunos temas personales siguieron dando la cara. Entonces tenemos que seguir por este camino, todos juntos, la gente, nosotros, los dirigentes, porque de esto vamos a salir todos juntos",