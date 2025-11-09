Así será la definición por la Liga AUF Uruguaya: cuándo y dónde se juega la semifinal entre Liverpool y Peñarol

La Liga AUF Uruguaya 2025 va llegando de a poco a su final. Este domingo finalizó el Torneo Clausura que ya había ganado Peñarol que ahora enfrentará a Liverpool en la semifinal a partido único para ver cuál de los dos enfrentará a Nacional en las dos finales.
Por su parte, Peñarol le ganó claramente a Montevideo City Torque 2-0 en el Estadio Centenario, pero no consiguió el encuentro de definición ante Nacional por la Tabla Anual, ya que los albos igualaron a falta de pocos minutos.
¿Cuándo y dónde se juega la semifinal de la Liga AUF Uruguaya?
El próximo partido que indica el fixture es la semifinal de la Liga AUF Uruguaya.
La disputarán Liverpool, campeón del Torneo Apertura, contra Peñarol, ganador del Clausura.
El encuentro se jugará el próximo domingo 16 de noviembre y en el Estadio Centenario.
La Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fijará este lunes el horario.
El ganador de esa semifinal, enfrentará a Nacional en dos partidos finales.