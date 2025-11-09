Dólar
Así será la definición por la Liga AUF Uruguaya: cuándo y dónde se juega la semifinal entre Liverpool y Peñarol

Se viene un partido único en el que debe haber un ganador

9 de noviembre 2025 - 18:54hs
Martín Rea de Liverpool le hace falta a Leonardo Fernández de Peñarol por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

La Liga AUF Uruguaya 2025 va llegando de a poco a su final. Este domingo finalizó el Torneo Clausura que ya había ganado Peñarol que ahora enfrentará a Liverpool en la semifinal a partido único para ver cuál de los dos enfrentará a Nacional en las dos finales.

¿Cuándo y dónde se juega la semifinal de la Liga AUF Uruguaya?

El próximo partido que indica el fixture es la semifinal de la Liga AUF Uruguaya.

Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Montevideo City Torque 0-2 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó claramente por el Torneo Clausura, aunque no le alcanzó para igualar la punta de la Tabla Anual

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
FÚTBOL

La decisión de Peñarol en caso de superar a Liverpool y que deba jugar finales ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

La disputarán Liverpool, campeón del Torneo Apertura, contra Peñarol, ganador del Clausura.

El encuentro se jugará el próximo domingo 16 de noviembre y en el Estadio Centenario.

La Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fijará este lunes el horario.

El ganador de esa semifinal, enfrentará a Nacional en dos partidos finales.

Liga AUF Uruguaya Peñarol Liverpool Torneo Clausura Nacional Tabla Anual

