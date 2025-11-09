Boca Juniors vuelve a la Copa Libertadores tras la gran decepción de este año con el recordado gol errado por Edinson Cavani

Boca Juniors se quedó con el Superclásico del fútbol argentino ante River Plate , luego de imponerse por 2-0 en La Bombonera con goles de Exequiel Zeballos y el uruguayo Miguel Merentiel , en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura y volverá a jugar la Copa Libertadores luego de dos años.

Además del triunfo en el Superclásico, el equipo dirigido por Claudio Úbeda aseguró su presencia en los playoff del Torneo Clausura. El xeneize golpeó en los momentos justos, en el final del primer tiempo mediante Zeballos, y en la primera jugada del segundo, gracias al gol de Miguel Merentiel.

Boca, especialmente luego de abrir el marcador, fue inteligente para manejar los tiempos del partido y hasta pudo haber aumentado la diferencia en el segundo tiempo ante un River completamente desconcertado y que salió a jugar perdido la segunda mitad , en especial en defensa.

Con este resultado, el xeneize se aseguró su pasaje a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 , luego de dos ediciones sin jugar, y recuperaron el primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura con 26 unidades, dos más que Unión de Santa Fe, su más inmediato perseguidor.

Boca Juniors aumenta la ventaja en el historial

De esta manera, también Boca vuelve a sacarle cinco partidos de diferencia en el historial a River, ya que luego del Superclásico en abril -donde el Millonario se impuso 2-1- había recortado distancias. A su vez, la institución de la Ribera vuelve a quedarse con el clásico luego de un año. Son 93 triunfos, 85 empates y 88 victorias del Millonario.

La última vez que Boca había vencido a River fue en Córdoba, en marzo de 2024 cuando se impuso 3-2 por los cuartos de final de la Copa de la Liga, con dos goles de Merentiel y otro de Edinson Cavani, quien no sumó minutos este domingo. La última vez que el xeneize derrotó a River de local había sido en setiembre de 2022.

Este año. Boca Juniors cayó eliminado en fase 2 de la Copa Libertadores al perder con Alianza en un partido que tuvo un recordado gol errado por Edinson Cavani. Al caer en fase 2 ni siquiera pudo pasar a jugar la Copa Sudamericana.

Boca no juega la fase de grupos de la Copa Libertadores desde 2023 cuando fue finalista contra Fluminense. En 2024 jugó la Copa Sudamericana y llegó hasta octavos de final.