El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Boca Juniors acordó la llegada de Adam Bareiro, exfutbolista de River Plate de Argentina: el millonario recibirá dinero por el pase

Adam Bareiro se marchó de River Plate hacia Fortaleza de Brasil y ahora acordó su llegada a Boca Juniors

19 de febrero 2026 - 9:24hs
Adam Bareiro durante su paso por River Plate

Adam Bareiro durante su paso por River Plate

Boca Juniors acordó la llegada del delantero paraguayo Adam Bareiro, actualmente en Fortaleza de Brasil que milita en la segunda división, luego de su paso por River Plate en 2024. El xeneize arregló el contrato con el jugador y utiliza el cupo de la lesión de Rodrigo Battaglia para incorporar.

De no mediar inconvenientes, Adam Bareiro será el tercer refuerzo de Boca en 2026 y llegará a Argentina el viernes para someterse a los exámenes médicos correspondientes. Fortaleza aceptó los 3 millones de dólares por la totalidad del pase del delantero de 29 años, de los cuales la mitad le corresponden a River ($1.5 millones).

Originalmente, el club brasileño solicitó 2 millones de dólares por el 50% de la ficha del paraguayo, pero en Boca se mantuvieron firmes en su ofrecimiento y lograron acercar las partes a un día de que culmine el plazo por la lesión de Rodrigo Battaglia, por lo que Bareiro será el tercer refuerzo xeneize de este mercado de pases.

Boca Juniors le pagará a River Plate por Bareiro

Al quedarse con el 100% del pase, la mitad del dinero irá para River, club socio de Fortaleza por Bareiro. Es decir, 1.5 millones de dólares ingresarán en sus arcas.

El Millonario le había comprado la ficha del delantero a San Lorenzo en 2024 por dos millones y medio de dólares brutos a la firma y otros dos millones más por objetivos, un ciclo sin goles en 16 partidos.

Bareiro
Adam Bareiro jugará en Boca Juniors

Adam Bareiro jugará en Boca Juniors

En primera instancia, Bareiro fue cedido a Al-Rayyan, de Qatar, antes de vender la mitad de su ficha al club brasileño por 3.2 millones de dólares a mediados del año pasado.

El delantero lleva cuatro goles en los ocho encuentros que disputó en 2026, habiendo marcado tres de ellos en los últimos cuatro partidos que jugó. Hace tan solo ocho meses que el nacido en Asunción fichó por el conjunto brasileño: disputó 31 partidos, convirtió 11 goles y dio dos asistencias.

Bareiro se consolidó como una pieza clave en Fortaleza, equipo que el año pasado estuvo muy cerca de salvarse del descenso con Martín Palermo como DT, pero que finalmente perdió la categoría y que ahora se encuentra jugando la Segunda división, luchando para regresar al Brasileirao.

Se trata de un fichaje necesario en este momento para Boca Juniors, debido a la lesión de Milton Giménez y la presencia de los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Boca Juniors River Plate Adam Bareiro Edinson Cavani

